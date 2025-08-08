Cuesta Blanca: Ana Gaitán participó del Foro Regional AGEI 2025 en Córdoba

El encuentro reúne a mujeres líderes para impulsar economías regionales con identidad territorial.

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó este viernes junto a destacadas mujeres de Córdoba en la tercera edición del Foro Regional AGEI 2025, que se desarrolla en el Hotel de la Cañada, en la ciudad de Córdoba.

El evento, que se lleva a cabo del 7 al 9 de agosto, tiene alcance federal y busca visibilizar y fortalecer liderazgos femeninos, economías regionales e innovación con identidad territorial.

Entre sus objetivos, el foro promueve la generación de redes, la creación de nuevas agendas y la consolidación de alianzas público-privadas para transformar realidades desde las regiones. Además, impulsa el rol de las mujeres como protagonistas del desarrollo regional, fomenta economías circulares y redes de valor con perspectiva de género, y busca inspirar a nuevas generaciones desde una mirada federal, inclusiva y dinámica.