Cuesta Blanca advirtió por la proliferación de hongos silvestres y pidió no consumirlos

La comuna alertó a residentes y visitantes ante la aparición de distintas especies en la región, favorecida por las lluvias y la alta humedad, y recordó que su consumo o contacto puede provocar cuadros graves de salud.

La Comuna de Cuesta Blanca emitió una advertencia para residentes y visitantes ante la proliferación de hongos silvestres en la región, en un contexto marcado por las frecuentes precipitaciones y el alto nivel de humedad.

Según se informó, estas condiciones favorecieron la aparición de distintos tipos de hongos en la zona, por lo que se recomendó no consumirlos y evitar también su contacto.

Desde la comuna remarcaron que los hongos silvestres pueden representar un riesgo para la salud y que su ingesta puede provocar enfermedades graves.

En ese sentido, se insistió en que no deben recolectarse ni ingerirse hongos hallados en forma silvestre, especialmente cuando no existe una identificación realizada por especialistas.

La advertencia fue difundida como medida preventiva para reducir riesgos entre quienes viven en la localidad y también entre quienes visitan el sector serrano durante estos días.