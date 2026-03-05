Cuesta Blanca advierte por crecida del río San Antonio tras lluvias en las sierras

La Comuna de Cuesta Blanca informó que, debido a las intensas precipitaciones registradas en las Sierras de Córdoba, el caudal del río San Antonio se encuentra incrementado y pidió extremar precauciones, evitando las márgenes del río.

La Comuna de Cuesta Blanca emitió un aviso a la comunidad ante el aumento del caudal del río San Antonio como consecuencia de las lluvias registradas en las Sierras de Córdoba.

Según el comunicado oficial, el río presenta un incremento de 3,20 metros este jueves, por lo que se recomendó alejarse de las márgenes, evitar zonas de riesgo y mantener una conducta preventiva en áreas ribereñas.

Además, se solicitó a vecinos, vecinas y visitantes transitar con precaución por calles y caminos de la localidad, considerando que este tipo de situaciones puede generar crecidas repentinas, arrastre de materiales y condiciones peligrosas en cercanías del cauce.

La Comuna indicó que se continuará monitoreando la evolución del río y reiteró el pedido de respetar las recomendaciones de seguridad para prevenir accidentes.