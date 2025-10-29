Cuesta Blanca: acuerdo entre la comuna y la Cooperativa Tukuy para el tratamiento de residuos reciclables

La Comuna acordó con la Cooperativa Tukuy de Tanti el tratamiento de cartones, vidrios y plásticos.

La presidenta comunal Ana Gaitán firmó este miércoles un Convenio de Colaboración para el reciclado de cartones, vidrios y plásticos con la Cooperativa de Trabajo Tukuy Limitada, con sede en la localidad de Tanti.

El acuerdo, rubricado junto al presidente de la cooperativa, Ariel Díaz, establece traslados semanales del material recuperado y el pago de un arancel mensual, en un esquema de exclusividad para la Comuna de Cuesta Blanca.

Este convenio refuerza las acciones que la gestión comunal viene desarrollando en materia de sustentabilidad y economía circular, promoviendo la clasificación en origen y el aprovechamiento responsable de los residuos.

Desde la Comuna destacaron que este tipo de acuerdos permiten reducir el impacto ambiental, generar empleo cooperativo y fortalecer una red regional de trabajo en torno al reciclado.