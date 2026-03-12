jueves, marzo 12, 2026
Cuesta Blanca acompañó el paso de la Cabalgata Brocheriana

La comuna colaboró con tareas de seguridad y asistencia durante el recorrido de la peregrinación por su ejido, con participación de personal local.

La Comuna de Cuesta Blanca dio la bienvenida este jueves a la Cabalgata Brocheriana en su paso por la localidad y acompañó el desarrollo de la peregrinación con tareas de apoyo logístico.

Según se informó, personal comunal trabajó en la asistencia a los organizadores y a los participantes, además de colaborar en el operativo de seguridad dispuesto durante el recorrido por el ejido.

Desde la comuna señalaron que el acompañamiento se realizó en el marco del paso de esta tradicional manifestación vinculada a la figura del Cura Brochero, que cada año reúne a peregrinos y jinetes en distintos puntos de la provincia.

La presencia de la Cabalgata Brocheriana volvió a poner a Cuesta Blanca dentro del trayecto de una expresión de fuerte valor religioso y cultural para Córdoba.

