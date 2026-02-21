Creciendo Juntos realizó una jornada de acción social en San Antonio de Arredondo

La Asociación Civil Creciendo Juntos, junto al dirigente Manuel Córdoba, llevó adelante una jornada gratuita de inscripción a boletos sociales, Paicor y consultas odontológicas para vecinos de barrio Solares de San Antonio.

Este sábado por la mañana, la Asociación Civil Creciendo Juntos, en compañía del dirigente Manuel Córdoba, realizó una jornada de acción social gratuita destinada a los vecinos de barrio Solares de San Antonio de Arredondo.

Durante la actividad se realizaron inscripciones a boletos sociales, trámites vinculados al Paicor y consultas odontológicas gratuitas, en un dispositivo que combinó atención directa, asesoramiento y acompañamiento para las familias del sector.

Según destacaron los organizadores, la convocatoria “contó con la participación de una gran cantidad de vecinos” que se acercaron para realizar consultas, completar formularios y acceder a los distintos servicios ofrecidos en el espacio comunitario.

“Estamos contentos de generar estas jornadas de promoción de derechos sociales y seguimos comprometidos para lo que viene en el futuro”, expresó Manuel Córdoba, al valorar el trabajo conjunto con la Asociación Civil Creciendo Juntos y el vínculo con la comunidad de San Antonio de Arredondo.