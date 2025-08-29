Creatividad y compromiso: estudiantes de Capilla del Monte brillaron en la Feria de Ciencias

Las instituciones educativas locales fueron parte de la tradicional feria que impulsa el Ministerio de Educación de Córdoba. Se destacó la creatividad de los proyectos, muchos de ellos vinculados al cuidado del ambiente.

La 57° Feria Provincial de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui” se desarrolló en Capilla del Monte, con una activa participación de estudiantes y docentes de las instituciones educativas locales.

Durante la jornada, las escuelas abrieron sus puertas para exponer los proyectos trabajados a lo largo del año, generando un espacio de intercambio y aprendizaje colectivo. Se destacaron iniciativas relacionadas con la innovación educativa y propuestas que ponen el acento en el cuidado del medio ambiente, una de las prioridades de la gestión municipal.

El intendente Fabricio Díaz, junto a su equipo de gobierno, recorrió los diferentes stands y valoró el esfuerzo de la comunidad educativa. “Me siento orgulloso de las presentaciones”, expresó, felicitando a alumnos, docentes y familias por el compromiso demostrado.

La feria, organizada por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a cargo del Dr. Horacio Ferreyra, e impulsada por el gobernador Martín Llaryora, se enmarca en los principios de inclusión, innovación, calidad y equidad que promueve la provincia en materia educativa.