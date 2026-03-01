Costura, deco y encuentro: vuelve el taller de YWCA y ZigZag en Los Manantiales desde marzo

La propuesta de YWCA Villa Carlos Paz y ZigZag Decoración Textil vuelve en marzo con clases de costura y decoración textil, pero también con algo que se fue construyendo con el tiempo: un lugar de encuentro, acompañamiento y crecimiento compartido entre mujeres de distintas edades y realidades.

Hay talleres que enseñan una técnica. Y hay otros que, además, terminan armando comunidad. En Villa Carlos Paz, el Taller de Costura Deco (Nivel 1) de YWCA y ZigZag Decoración Textil viene creciendo desde hace años y ya va por su quinta edición consecutiva, sumando mujeres que se acercan por motivos distintos —aprender desde cero, mejorar lo que ya saben, hacer algo para la casa o animarse a un emprendimiento— y se quedan por el clima de contención, compañía y amistad que se genera en cada encuentro.

La propuesta arranca el martes 3 de marzo y se dicta todos los martes de 15:30 a 18:30, en el Centro Vecinal Los Manantiales, Guaymallén 60, con cupos limitados. La profesora a cargo es Carolina Díaz.

Qué se trabaja en el taller

El enfoque es práctico: costura aplicada a la decoración textil para el hogar y de uso personal, con proyectos que se van construyendo clase a clase. La idea es que cada participante pueda incorporar herramientas concretas, aprender a resolver detalles, ganar seguridad con la máquina y llevarse producciones reales, hechas por ella.

Y, en paralelo, se sostiene ese otro valor que no siempre se anuncia en un flyer: el espacio se consolida como un lugar donde se comparte, se conversa, se acompaña y se aprende también “entre pares”.

Materiales: qué llevar y qué hay disponible

Para quienes tengan máquina de coser, pueden llevarla: en el taller se aprovecha para “optimizar su uso” y también para aprender a desarmarla, limpiarla y lubricarla, algo que muchas veces queda pendiente y después complica el día a día.

Inscripciones

Para anotarse o consultar por los cupos, están disponibles estos contactos: 3541-646677 / 3472-505566.