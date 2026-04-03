Cosquín ya vive el Festival Provincial del Fernet: comenzó la celebración que une música, gastronomía y tradición cordobesa

La fiesta continúa hoy desde las 16 horas con la apertura del paseo gastronómico y food trucks, mientras que por la noche habrá música, animación en vivo y propuestas culturales para seguir celebrando el aperitivo que identifica a Córdoba.

Cosquín ya empezó a latir al ritmo del Festival Provincial del Fernet, que anoche tuvo su primera jornada con una gran convocatoria y visitantes llegados desde distintas provincias del país, quienes eligieron la ciudad para disfrutar un fin de semana único atravesado por la música, la gastronomía y la identidad cordobesa.

La emblemática Plaza Próspero Molina fue escenario de una noche cargada de alegría, donde el público bailó, compartió platos típicos y brindó con el aperitivo favorito que une a los cordobeses: el clásico fernet con cola. Entre encuentros, risas y música, turistas y vecinos comenzaron a vivir una experiencia que combina tradición, cultura y celebración popular.

El festival continúa hoy con nuevas propuestas que amplían la experiencia del público. Desde las 16 horas abrirán las puertas del predio con el circuito gastronómico y food trucks, ofreciendo sabores regionales y opciones para todos los gustos.

Durante la jornada también se realizarán proyecciones audiovisuales que recorrerán la historia del fernet y su vínculo con la cultura cordobesa, además de un emotivo homenaje al recordado Negro Becerra, figura querida y representativa del espíritu festivo y popular que inspira este encuentro.

Al caer la noche, la música y la animación en vivo tomarán protagonismo con DJ sets pensados para hacer bailar al público y sostener el clima festivo que ya se instaló en Cosquín.

La celebración tendrá su punto más alto mañana con shows en vivo que recorrerán distintos géneros musicales —rock, cuarteto y cumbia—, consolidando al Festival Provincial del Fernet como una propuesta cultural y turística que convoca a públicos de todo el país.

El Festival Provincial del Fernet reafirma así a Cosquín como un destino elegido para vivir experiencias auténticas, donde la música, la gastronomía y la tradición se encuentran en un mismo brindis.