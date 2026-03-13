Cosquín se prepara para el Festival Provincial del Fernet: grilla confirmada día por día

Se anunció entrada gratuita para la primera y última noche, invitando al público a recorrer el predio durante el fin de semana largo. En tanto, el sábado 21 y domingo 22, un maratón de bandas de distintos géneros hará vibrar la Plaza Próspero Molina.

La ciudad de Cosquín será sede de una nueva edición del Festival Provincial del Fernet, un evento que combina música, gastronomía y cultura popular para celebrar una de las bebidas más representativas de la identidad cordobesa.

El festival llega a la emblemática Plaza Próspero Molina como parte de su recorrido por la provincia de Córdoba, consolidándose como una propuesta cultural y gastronómica federal que rinde homenaje al fernet, bebida nacida en el corazón del norte cordobés, particularmente en la ciudad de Cruz del Eje.

Con una impronta abierta y accesible, la organización anunció entrada libre y gratuita para la primera y la última noche, invitando al público a recorrer el predio y disfrutar de una experiencia pensada para toda la comunidad durante el fin de semana largo, del viernes 20 al lunes 23 de marzo.

Programación día por día

Viernes 20 de marzo — “El día en que se deja atrás el verano”

La apertura será con entrada gratuita y una propuesta ideal para comenzar el fin de semana largo.

El público podrá recorrer puestos gastronómicos con más de diez variedades de fernet de toda la provincia, además de ferias de artesanos y emprendedores locales.

La noche incluirá un show especial para conocer la historia del fernet y un DJ en vivo que pondrá ritmo a la primera jornada, en la que se espera una importante convocatoria.

Sábado 21 de marzo — “La noche donde el pueblo toma la ciudad”

Jornada central del festival con un maratón musical que reunirá bandas de distintos géneros en el escenario mayor de la Plaza Próspero Molina. Los artistas de esa noche son: Monada, El Negro Álvarez, 4 al Hilo, El Negro Videla, Malparidas, El Chino Cárdenas, El Fabri, Los del Swing y La Llave.

Domingo 22 de marzo — “Si sos cordobés, esto también es tuyo”

Entre los artistas confirmados se destaca la actuación principal de Los Abuelos de la Nada, junto a una programación que incluirá música cuartetera con la participación de Lisandro Márquez. La grilla se completa con: El Clan & El Fran, La China Romero, Cristian Valle, Maniacos, Mattioleros, Alókate y Una Más.

Lunes 23 de marzo — Cierre oficial del verano cultural de Córdoba

El festival culminará con entrada gratuita, manteniendo abiertos los puestos gastronómicos, ferias y espacios de artesanía.

Habrá DJ en vivo, sorteos, regalos y un homenaje especial al fernet que incluirá la elección del Monumento al Fernet con Coca, en una jornada pensada como celebración final de esta fiesta popular.

Entradas

Las entradas para las jornadas del sábado 21 y domingo 22 de marzo ya se encuentran disponibles a través de Paseshow, con abonos y precios promocionales.

El Festival Provincial del Fernet se consolida así como una propuesta que fusiona música, identidad y tradición cordobesa, invitando a vecinos y visitantes a vivir cuatro noches de encuentro cultural en uno de los escenarios más emblemáticos del país.