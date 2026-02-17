Cosquín Rock 2026: un festival que mueve $50 mil millones, construye comunidad y deja huella en Punilla

Un estudio de triple impacto del Instituto de Cultura Contemporánea estimó que Cosquín Rock 2026 generó alrededor de 50 mil millones de pesos en la región. El informe preliminar revela arraigo del público, alcance federal, récord turístico y datos sociales que abren nuevas preguntas.

Lejos de ser solo un encuentro musical, Cosquín Rock 2026 se consolidó como una experiencia cultural, turística y económica de enorme alcance. Según los primeros resultados del Estudio de Triple Impacto elaborado por el Instituto de Cultura Contemporánea (ICC), el festival habría movilizado cerca de $50.000 millones en todo concepto, considerando no solo la recaudación propia del evento, sino también el gasto que se derrama sobre la región del Valle de Punilla.

Un público fiel, que compra con meses de anticipación

Uno de los datos más fuertes del relevamiento es el arraigo del público. Casi 20% de las personas que asistieron adquiere su entrada durante el primer mes de venta, es decir, unos ocho meses antes del festival y muchas veces sin conocer todavía la grilla definitiva de artistas.

En cuanto a la experiencia, el estudio muestra que el vínculo con el entorno y el clima del festival pesa tanto como la música. Entre los aspectos más valorados:

El 37,20% destaca la mística de la montaña en el Valle de Punilla .

destaca la en el . El 20,30% prioriza la experiencia del viaje .

prioriza la . El 19,30% resalta la energía del público .

resalta la . Los descubrimientos musicales representan el 14,80%.

Más de la mitad de las personas que estuvieron este año (55,20%) ya habían participado en otras ediciones, con un promedio de 4,46 Cosquín Rock a lo largo de su vida festivalera. Dentro de ese grupo, un 21% dice haber asistido a seis o más ediciones, lo que confirma la existencia de un núcleo histórico y fiel.

Alcance federal y turismo en números

El informe también confirma el carácter federal del festival. El 52,10% del público llega desde otras provincias, con una fuerte presencia de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.

La composición se completa con:

28,60% proveniente de Córdoba Capital .

proveniente de . 11% del interior provincial .

del . 6,20% de la zona cercana al predio.

de la al predio. 2,10% de visitantes del exterior, principalmente de Uruguay, Chile, Perú y Bolivia.

En materia turística, los números también son contundentes:

El 69,8% se alojó en la región, con una estadía promedio de cuatro noches .

se alojó en la región, con una estadía promedio de . De ese grupo, el 54,70% viajó exclusivamente por el festival.

El impacto económico asociado al turismo se refleja en gastos concretos:

Más de $9.000 millones en alojamiento .

en . Alrededor de $5.000 millones en transporte .

en . Otros $9.000 millones en consumo fuera del predio (comidas, compras, servicios en la zona).

La mayoría eligió alojamientos tradicionales (91,10%), mientras que el 8,90% optó por plataformas como Airbnb.

Consumo dentro del predio y cómo se mueve el público

Según el estudio, más del 90% de las personas consumió alimentos o bebidas dentro del predio y más del 25% compró merchandising oficial, consolidando también una economía interna ligada a la identidad del festival.

En cuanto a la movilidad:

El 63,70% de los turistas llegó a la región en automóvil propio .

de los turistas llegó a la región en . El 21,60% lo hizo en colectivo .

lo hizo en . El 13,70% viajó en avión.

Para acceder al predio, el 55,20% utilizó automóvil, mientras que el 15,50% llegó caminando.

Un dato clave en infraestructura es que el 60,20% de los asistentes atravesó el puente de la Variante Costa Azul, consolidándolo como uno de los ejes centrales de acceso al Valle de Punilla en fechas de alto movimiento.

Datos sociales que encienden alertas

En coincidencia con el Día Mundial del Preservativo, el estudio incorporó indicadores vinculados a salud sexual que llaman la atención. Solo el 23,2% de las personas relevadas usa preservativo en todas sus relaciones sexuales.

En contraste:

El 58,5% lo utiliza de manera inconsistente .

lo utiliza de manera . El 18,3% directamente no emplea métodos de protección.

De este modo, el 76,8% del público queda en una zona de riesgo potencial, lo que abre la puerta a nuevas estrategias de prevención y educación en el marco de grandes eventos masivos.

Un festival que también forma y construye comunidad

El Estudio de Triple Impacto también indaga en la forma en que se vive el festival. El 54% asistió con amigos, el 23% en familia, el 19% en pareja y solo el 4% eligió ir solo, lo que refuerza la idea de Cosquín Rock como experiencia compartida y comunitaria.

El perfil del público es mayormente joven y formado:

Más del 65% tiene estudios universitarios o cursa carreras superiores .

tiene estudios o cursa . El 50% está trabajando.

está trabajando. El 20% se dedica principalmente a estudiar .

se dedica principalmente a . El 27% combina trabajo y estudio.

Además, a través del ICC se llevaron adelante dos instancias de formación (en Fotografía y Producción), con 70 alumnos y 11 docentes, reforzando el perfil de “festival escuela” que la organización viene impulsando en los últimos años.

Aunque el informe completo se presentará en los próximos días, los datos preliminares ya permiten una conclusión clara: Cosquín Rock 2026 no solo convoca multitudes, sino que impulsa economías regionales, construye comunidad y sostiene un vínculo emocional con su público que se renueva edición tras edición.