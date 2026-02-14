Cosquín Rock 2026, en modo manija: dos días para perderse y encontrarse en Santa María de Punilla

El festival vuelve este sábado 14 y domingo 15 al Aeródromo de Santa María de Punilla con la previa más linda: planear “la ruta”, cargar la pulsera, armar punto de encuentro y aceptar que, en algún momento, vas a cambiar de escenario por puro instinto.

Hay festivales y hay rituales. Cosquín Rock es de los segundos: la previa empieza cuando aparece el primer “¿a qué hora toca?” en el grupo, sigue con el mapa mental de escenarios y termina (idealmente) con alguien diciendo “nos vemos en el Norte” como si fuera una dirección exacta.

Este fin de semana —sábado 14 y domingo 15— el Aeródromo de Santa María de Punilla vuelve a convertirse en una ciudad paralela: caminatas interminables, reencuentros, descubrimientos que no estaban en tu lista y ese fenómeno universal del Cosquín: ir a ver una banda y quedarte enganchado en otra.

La clave para disfrutarlo sin frustración es sencilla: elegí 2 o 3 shows “sagrados” por día (los que sí o sí querés ver completos) y dejá el resto abierto. Si intentás cumplir una grilla perfecta al minuto, el festival te la desarma. Si vas con margen, suele salir mejor.

Pulsera, cargas y el clásico “hagamos base”

Antes de entrar en “modo pogo”, el trámite importante es la pulsera: es tu entrada y también funciona como billetera dentro del predio. Si todavía no la retiraste, lo recomendable es hacerlo antes de llegar o bien ir con tiempo porque los accesos y el canje suelen tener demoras cerca del inicio de la jornada.

Otro tip realista: definí un punto de encuentro con tu gente apenas entrás. En eventos así, la señal puede fallar y el “te llamo cuando llegue” se transforma en “nos vemos cuando nos veamos”.

Cómo verlo si no viajás (o si querés doble pantalla)

Para quienes se quedan en casa —o para los que quieren revivir lo que se perdieron— hay streaming en vivo desde las 14.30 en ambas jornadas, con posibilidad de ir cambiando entre los escenarios principales.

Qué llevar (sin convertirte en mochilero)

Calzado cómodo sí o sí. Algo liviano para cubrirte si cambia el tiempo. Agua, batería, y paciencia con las distancias: el Cosquín se disfruta caminando… pero también se planifica con un poco de estrategia.

Horarios confirmados en los escenarios Norte, Sur y Montaña

Acá va la grilla confirmada solo de Norte, Sur y Montaña, para que armes tu ruta sin que la nota se convierta en una planilla eterna.

Sábado 14

Norte: Kill Flora (14:30), Eruca Sativa (15:20), El Zar (16:30), Turf (17:50), Dillom (19:30), Babasónicos (21:10), Lali (23:15), Los Caligaris (00:40).

Sur: Fantasmagoría (14:30), La Mississippi (15:20), EMI (16:30), Cruzando el Charco (17:50), Ciro y los Persas (19:40), La Vela Puerca (21:40), Las Pelotas (23:20), Viejas Locas / Jóvenes Pordioseros (00:40).

Montaña: Chechi de Marcos (14:15), Ryan (15:00), Bersuit Vergarabat (15:50), Marilina Bertoldi (17:10), El Kuelgue (18:40), Cuarteto de Nos (20:40), Franz Ferdinand (22:40), The Chemical Brothers (DJ Set) (00:00), Victoria Whynot (02:00).

Domingo 15

Norte: Sofi Mora (14:30), Blair (15:20), Gauchito Club (16:30), Bandalos Chinos (17:50), Fito Páez (19:10), Airbag (20:55), YSY A (23:00), Caras Extrañas (00:20).

Sur: Ainda (14:20), Gauchos of the Pampa (15:05), Pappo x Juanse (16:25), El Plan de la Mariposa (17:45), Divididos (19:40), Trueno (21:30), Guasones (23:10), Louta (00:50).

Montaña: Renzo Leali (14:30), Beats Modernos (15:00), Gustavo Cordera (15:50), Los Pericos (17:00), Silvestre y la Naranja (18:30), Morat (20:20), Las Pastillas del Abuelo (22:20), Peces Raros (00:00), Mariano Mellino (01:00), Franky Wah (02:00).

Con la pulsera lista, un punto de encuentro definido y dos o tres “imperdibles” marcados, el resto es dejar que el festival te haga el paseo: a veces lo mejor del Cosquín no es lo que planificaste… sino lo que escuchaste de lejos y te obligó a cambiar de rumbo.