Cosquín Rock 2026, cuenta regresiva: las sierras ya laten al ritmo del festival

Faltan apenas unos días para el Cosquín Rock 2026, que se realizará el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla. En su edición 26, el encuentro vuelve a reunir a miles de personas con una grilla que cruza generaciones y géneros, y suma un nuevo espacio: La Plaza Electronic Stage, dedicado a la electrónica.

Las sierras ya lo sienten: empieza esa semana en la que los planes se ordenan solos alrededor de un mismo ritual. El Cosquín Rock 2026 está a la vuelta de la esquina y Córdoba se prepara para dos jornadas intensas —sábado 14 y domingo 15 de febrero— en el Aeródromo Santa María de Punilla, el escenario que desde hace años funciona como “ciudad efímera” del festival.

En su 26ª edición, Cosquín Rock vuelve a mostrar su sello: una programación que no se queda en una sola etiqueta. Hay rock, indie, trap, cuarteto, música urbana, electrónica y cruces que, en otro contexto, parecerían improbables. Y por eso mismo funciona: porque cada edición propone su propio mapa de descubrimientos, reencuentros y primeras veces.

Un festival con historia y con “marca Córdoba”

Con más de dos décadas de trayectoria, Cosquín Rock se consolidó como uno de los eventos musicales más representativos del verano argentino: no solo por la convocatoria, sino por esa identidad que mezcla música, paisaje y cultura de encuentro. Cada edición mueve turismo, activa la región y convierte el fin de semana en una escapada ampliada: festival + sierras + río + gastronomía + noches largas.

Dos días, una grilla grande y un detalle que suma: electrónica en el predio

La edición 2026 reúne más de 100 artistas y una selección potente de nombres nacionales e internacionales (la lista completa es enorme, como siempre). Entre los destacados aparecen Babasónicos, Divididos, Ciro y Los Persas, Las Pelotas, Las Pastillas del Abuelo, Airbag, Lali, Dillom, El Cuarteto de Nos, Los Caligaris, Fito Páez, Morat, Franz Ferdinand y The Chemical Brothers (DJ Set), entre muchos otros.

Como novedad, el festival suma La Plaza Electronic Stage, un espacio dedicado a la música electrónica dentro del predio, pensado como pista de baile a cielo abierto para quienes quieren sumar beats a la experiencia.

Mucho más que escenarios: el “plan completo” del fin de semana

Cosquín Rock no se vive solo mirando un show: se camina, se recorre, se cruza con amigos, se arma grupo, se descansa donde se puede y se vuelve a arrancar. El aeródromo se transforma durante dos días en una pequeña ciudad con propuestas gastronómicas, espacios para bajar un cambio y activaciones que completan esa idea de festival como experiencia total.

Y ahí aparece otro dato clave para Punilla: mucha gente aprovecha el viaje para moverse por la región —Carlos Paz, Cosquín y alrededores— y estirar el verano con una escapada corta pero intensa.

Datos útiles

Fechas: 14 y 15 de febrero de 2026

Lugar: Aeródromo Santa María de Punilla

Con la cuenta regresiva en marcha, el festival vuelve a hacer lo suyo: instalarse en el aire antes de que suene la primera guitarra. Dos días para cantar, saltar, emocionarse, descubrir algo nuevo y volver con esa sensación difícil de explicar: la de haber vivido “el fin de semana más intenso del verano”.