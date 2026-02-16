Cosquín Rock 2026 cerró con una noche de hits y final de fiesta en Punilla

El Día 2 confirmó el ADN del festival: caminos que se bifurcan entre Norte, Sur y Montaña, público multigeneracional y esa sensación de que siempre hay algo pasando a pocos metros. Entre el rock de siempre, el urbano y la trasnoche electrónica, el cierre dejó momentos fuertes y un balance general de dos jornadas bien Cosquín.

El domingo en Cosquín Rock tiene una energía particular: ya no hay ansiedad por “descubrir” el predio, pero sí una decisión clara de ir a buscar los shows grandes. Y eso se notó en el Día 2, con un Aeródromo de Santa María de Punilla que volvió a funcionar como una ciudad paralela: grupos que se separan y se reencuentran, caminatas eternas, “me quedo un tema más” y un cierre que, como suele pasar, terminó empujando a estirar la noche aunque el lunes exista.

En el Escenario Norte, la jornada fue construyéndose con la lógica del “cada vez más arriba”. Cuando llegó el turno de Fito Páez, el predio se transformó en un coro gigante: clásicos, emoción y una de esas presentaciones que ordenan el clima de un festival por pura contundencia. Con la vara alta, Airbag sostuvo la intensidad en la franja de la noche, con un show bien directo, de esos que se cantan fuerte y se viven como si fueran el último recital del verano. Más tarde, YSY A terminó de llevar el Norte a modo salto colectivo y dejó una de las postales más celebradas del cierre con una colaboración que mezcló mundos: el cruce con Hernán “Cucuza” Castiello, en una combinación inesperada que funcionó como “momento Cosquín” en estado puro.

El Escenario Sur tuvo un pulso más rockero y de picos bien marcados. Divididos ocupó su lugar con autoridad: potencia, oficio y esa sensación de “acá se viene a tocar fuerte” que la banda sostiene como marca registrada. Ya entrada la noche, Trueno puso el Sur en clave urbana y elevó la temperatura con un show de alta energía. Ahí llegó otro de los grandes guiños del día: la aparición de León Gieco como invitado, un cruce transgeneracional que encendió al público y quedó como una de las escenas más comentadas del domingo. Con el reloj avanzando, el escenario siguió con el último tramo de la grilla para los que bancaron hasta tarde.

En el Escenario Montaña, el plan volvió a ser el de siempre: ir “un rato” y terminar quedándote. Gustavo Cordera tuvo uno de los momentos especiales del día con una reunión sobre el escenario junto a exintegrantes de Bersuit, un reencuentro que disparó nostalgia y aplausos, y que sumó un capítulo fuerte al cierre del festival. Más tarde, Morat y Las Pastillas del Abuelo sostuvieron la franja grande con mucho público, y la trasnoche terminó de redondear el domingo con electrónica y clima de fiesta: el cierre de Peces Raros, Mariano Mellino y Franky Wah fue el “plan B” perfecto para quien quiso despedirse bailando.

Balance general: dos días de “festival dentro del festival”

El Cosquín Rock 2026 dejó una idea clara: cada edición se vuelve más ancha, no solo por la cantidad de nombres, sino por cómo conviven públicos distintos en el mismo predio sin que nadie sienta que “sobra”. El Norte y el Sur funcionaron como ejes masivos (con momentos de estadio), mientras que Montaña se consolidó como el territorio ideal para el zigzag y la trasnoche.

En ese mapa, el verdadero sello del evento volvió a ser el mismo: una parte es grilla y otra parte es instinto. Se puede planear, sí, pero lo mejor suele aparecer cuando te ibas para otro lado. Y por eso, cuando el festival termina, la sensación es doble: viste un montón… y al mismo tiempo te quedó algo pendiente. Esa mezcla es, probablemente, la definición más exacta del Cosquín.