Cosquín Rock 2026 arrancó con pogo, cruces y una noche que terminó en modo fiesta

La primera jornada dejó entradas teatrales, cruces inesperados y un predio encendido entre Norte, Sur y Montaña. Este domingo 15 llega el “día 2”: más maratón, más caminata y una grilla que promete final arriba.

El Cosquín Rock tiene una lógica propia: podés llegar con la grilla subrayada, el plan armado y el punto de encuentro pactado… y aun así terminar donde no habías pensado, porque algo suena de lejos y te arrastra. Eso pasó en el arranque del festival, este sábado 14, con una primera jornada que fue subiendo de intensidad desde la tarde hasta cerrar en modo fiesta, con momentos que se comentaron más que cualquier “rutita” previa.

En el Escenario Norte, el día se acomodó temprano y fue ganando volumen con el correr de las horas, pero el primer gran “momento Cosquín” llegó con Eruca Sativa: el show tuvo invitado sorpresa y el cruce con Abel Pintos descolocó para bien a un predio que venía calentando motores y de golpe se encontró cantando a coro. Y como si no alcanzara, el propio Pintos también terminó metiéndose en el folklore rockero del festival con una versión de “Jijiji” que desató pogo y teléfonos en alto.

Más tarde, el Norte entró en “modo noche” con una seguidilla que siempre ordena el pulso del predio: Dillom empujó energía y movimiento, Babasónicos sostuvo la mística y dejó una frase que se viralizó rápido —“No le tengan miedo, esto es solo una fiesta popular”—, y el cierre quedó bien arriba con Lali y Los Caligaris, de esos finales que te hacen sentir que todavía falta… aunque ya sea madrugada.

En el Escenario Sur, la película fue distinta: más guitarras, más “aguante” y un clima que fue escalando con el correr de la tarde. El pico de ovación llegó con Ciro y Los Persas, que sumó invitados y dejó uno de esos cruces que el público guarda como “lo vi ahí”: se dio la aparición celebrada de Ricardo Mollo, en un tramo que levantó al predio y quedó como uno de los grandes comentarios del día. Después, La Vela Puerca sostuvo el envión y Las Pelotas cerró la noche con ese tono clásico de festival que mezcla emoción y potencia.

El tercer gran eje de la jornada fue el Escenario Montaña, que se convirtió en el lugar ideal para los que disfrutan el zigzag: ir “a chusmear” y quedarse. Hubo un bloque internacional muy esperado con Franz Ferdinand, y la madrugada terminó de romperse con The Chemical Brothers (DJ Set), que le puso clima de fiesta grande al cierre. En el medio, otro guiño para fanáticos: El Kuelgue sumó a Litto Nebbia y regaló uno de los cruces más lindos de la jornada.

Y si faltaba una escena “solo pasa en Cosquín”, la dio Turf: con Joaquín Levinton entrando al escenario en camilla y sirenas, en un arranque teatral que prendió al público desde el minuto cero.

Pulsera, cashless y el tip que salva el domingo

Para hoy, el consejo es bien terrenal: si te falta resolver lo de la pulsera o cargar saldo, hacelo temprano. Y si vas en grupo, acordá un punto fijo de encuentro apenas entrás: entre caminatas, simultaneidad y señal floja, es lo que más te ordena el día.

Qué se viene hoy: el domingo 15 para cerrar con todo

Este domingo trae “noche pesada” en los tres escenarios principales. En Norte, el bloque más fuerte está armado para un final bien arriba con Fito Páez, Airbag y YSY A. En Sur, el combo Divididos + Trueno pinta como uno de los tramos más calientes del día. Y en Montaña, aparecen Morat y Las Pastillas del Abuelo, con trasnoche para los que estiran hasta el final.

Horarios confirmados de hoy (Norte, Sur y Montaña)

Norte: Sofi Mora (14:30), Blair (15:20), Gauchito Club (16:30), Bandalos Chinos (17:50), Fito Páez (19:10), Airbag (20:55), YSY A (23:00), Caras Extrañas (00:20).

Sur: Ainda (14:20), Gauchos of the Pampa (15:05), Pappo x Juanse (16:25), El Plan de la Mariposa (17:45), Divididos (19:40), Trueno (21:30), Guasones (23:10), Louta (00:50).

Montaña: Renzo Leali (14:30), Beats Modernos (15:00), Gustavo Cordera (15:50), Los Pericos (17:00), Silvestre y la Naranja (18:30), Morat (20:20), Las Pastillas del Abuelo (22:20), Peces Raros (00:00), Mariano Mellino (01:00), Franky Wah (02:00).

El día 1 dejó claro lo de siempre: Cosquín es una parte grilla y una parte instinto. Para el domingo, la receta más efectiva es marcar dos o tres imperdibles… y dejar un margen para que el festival te cambie el plan.