Cosquín celebra este finde la llegada de la primavera con música, feria y paseo gastronómico

Este fin de semana, la Plaza San Martín será el epicentro de los festejos con shows en vivo, feria de artesanías, encuentro de motos y entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Cosquín invita a disfrutar de “Cosquín te espera – Primavera 2025”, una propuesta que reunirá música, gastronomía, arte y entretenimiento en pleno corazón de la ciudad.

El evento se desarrollará este sábado y domingo desde las 18 horas en la Plaza San Martín, con entrada libre y gratuita, y una variada agenda para toda la familia.

Entre los artistas destacados se presentarán Planeador V, con su homenaje a Soda Stereo, y el grupo Chipote, referentes de la música popular cordobesa. Además, habrá ferias y stands de artesanías, un paseo gastronómico, un encuentro de motos y muchas sorpresas a lo largo del fin de semana.

Con esta propuesta, Cosquín celebra la llegada de la primavera y reafirma su espíritu festivo, combinando cultura, turismo y participación comunitaria en un entorno natural privilegiado.