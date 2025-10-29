Cosquín: buscan a un hombre de 74 años desaparecido desde el lunes

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicitó colaboración para dar con su paradero. Fue visto por última vez el lunes 27 de octubre en barrio San José Obrero.

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicita la colaboración de la población para localizar a Saúl Serafín Moreno, de 74 años, quien se ausentó de su domicilio en barrio San José Obrero el pasado lunes 27.

Según la información oficial, Moreno mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura robusta, pesa cerca de 75 kilos, tiene tez morocha, cabello corto lacio con canas y ojos marrón claro.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de jean azul, campera azul y llevaba una mochila gris en su espalda.

Cualquier dato que permita ubicarlo puede comunicarse a la Unidad Judicial de Cosquín a los teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293 (internos 56801, 56802 o 56803); a la Comisaría de Cosquín al 3541-458160; o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.