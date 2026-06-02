Martes fresco y gris en Villa Carlos Paz, con chances acotadas de lluvia

El SMN anticipa para Villa Carlos Paz y Punilla un tramo con cielo cubierto y posibilidades de precipitaciones, aunque sin porcentajes altos. Este martes 2 tendrá una máxima de 14°, mientras que el miércoles 3 la temperatura subirá hasta 17°, con chances de lluvia en distintos momentos del día.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra dos jornadas frescas, con nubosidad y algunas chances de precipitaciones por tramos.

Para este martes 2, la temperatura se mantendrá baja, con una máxima de 14° y valores cercanos a 10° hacia la noche. El SMN marca una probabilidad de precipitaciones de 10–40% en la segunda parte del día, que luego baja a 0–10% hacia el cierre. El viento será muy leve, en torno a 0–2 km/h.

El miércoles 3 seguirá con tiempo variable. La jornada comenzará con unos 8° y una probabilidad baja de precipitaciones (0–10%). Durante la mañana aparece una chance algo mayor (10–40%), luego vuelve a bajar en la tarde (0–10%) y hacia la noche se mantiene otra posibilidad de lluvias dentro del rango 10–40%. La máxima será de 17°, con viento leve, entre 0–2 km/h y 7–12 km/h.

La lectura general es de cielo gris y ambiente fresco, más que de lluvia segura. Habrá que seguir la evolución por tramos, especialmente durante la segunda parte de hoy y algunos momentos de mañana.