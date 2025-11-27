Córdoba Me Capacita: el Mercado de Cercanía Punilla cierra el año con proyectos de formación profesional en Icho Cruz

El Mercado de Cercanía Punilla Espacio Social y Solidario realizará el cierre de las capacitaciones 2025 del programa Córdoba Me Capacita, con la presentación de proyectos finales vinculados al desarrollo socio-productivo de Punilla Sur.

Por segundo año consecutivo, la Asociación Nuevo Paradigma Circular formó parte del programa Córdoba Me Capacita, del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia. Las actividades se desarrollaron en articulación con el IPEM Nº 117 Dante Bonatti y tuvieron lugar en la sede del Mercado de Cercanía Punilla Espacio Social y Solidario, en Villa Río Icho Cruz.

El cierre de actividades se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre, de 16.30 a 18.30, en el salón de actos del IPEM 117 Dante Bonatti, sobre ruta 14 s/n, Villa Río Icho Cruz, donde se compartirán los resultados del trabajo realizado durante todo el año.

En esta edición, las Capacitaciones de Formación Profesional incluyeron los trayectos de “Auxiliar en Recursos Humanos”, “Auxiliar en Administración”, “Calidad en Atención al Cliente” y “Capacidades Sociolaborales”. La mayoría de los alumnos y alumnas provienen de la zona de Punilla Sur, y presentarán sus proyectos finales vinculados al contexto socio-productivo de la región, con el objetivo de aportar herramientas concretas para la empleabilidad y el desarrollo local.

La organización destacó que este programa del Gobierno de Córdoba se consolidó como una herramienta genuina de desarrollo regional, al articular conocimiento práctico, capacitación en oficios y participación comunitaria. Año tras año, numerosos espacios públicos y privados se ofrecen como puente entre Córdoba Me Capacita y la comunidad, brindando infraestructura y equipos humanos preparados para sostener el dictado de los cursos.

En el caso del Mercado de Cercanía Punilla, el equipo de trabajo estuvo integrado por Carlos Loza, Yamilen Brunello, Vanesa Godoy, Ivonne Henao Blasco, Rodolfo Pérez y colaboradores voluntarios, quienes hicieron posible el desarrollo pleno de las actividades formativas a lo largo del ciclo 2025.

Desde la organización remarcan una idea que atraviesa el espíritu de la propuesta y que recoge la frase de Paulo Freire cuando afirmaba que “la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”. Sobre esa base, destacan que cada trayecto formativo no solo busca transmitir contenidos técnicos, sino fortalecer la autonomía, la conciencia crítica y la capacidad de transformar la realidad desde el conocimiento.

En la misma línea, recuperan también el planteo de papa Francisco cuando sostiene que “la educación debe implicar a todos: familia, escuela, comunidad y Estado. No es una responsabilidad aislada”. Desde el Mercado de Cercanía subrayan que programas como Córdoba Me Capacita permiten justamente que todos los actores sociales, desde el lugar que ocupan, construyan juntos “una comunidad más justa, libre, soberana, inclusiva y sustentable”.

Para el cierre, se invita especialmente a funcionarios de gobierno, cuerpos legislativos, referentes de organizaciones sociales, espacios culturales y vecinos en general a acompañar la presentación de los trabajos finales, conocer de cerca las propuestas y fortalecer los vínculos entre el sistema educativo, el territorio y el mundo del trabajo.

Quienes deseen realizar consultas o recibir más información pueden comunicarse por WhatsApp al 3541 391402.