Córdoba invertirá más de $455 millones para asegurar el agua potable en Huerta Grande

Con una inversión provincial superior a $455 millones, la obra optimizará el abastecimiento y la calidad del servicio en la localidad, acompañando su crecimiento urbano y demográfico.

Se realizó en Huerta Grande el acto de apertura de ofertas para una nueva obra de infraestructura hídrica que permitirá mejorar la provisión de agua potable en la localidad del departamento Punilla.

El proyecto, que contempla una inversión provincial superior a los $455 millones, busca garantizar el suministro seguro y estable a los vecinos y vecinas, fortaleciendo el sistema de distribución y acompañando el crecimiento poblacional y urbano del municipio.

Los trabajos incluyen la ejecución de una nueva perforación para extracción de agua, la instalación de un sistema de cloración y cañerías de impulsión, y la incorporación de sensores de nivel que optimizarán el control y funcionamiento del servicio. También se prevé una derivación sobre el acueducto existente, conectándolo con la cisterna ubicada en calle Carlos Gardel.

El acto licitatorio, realizado este martes en la localidad, contó con la presentación de cinco empresas oferentes y la participación de José Chicala, subsecretario de Infraestructura de Saneamiento; Germán Corazza, intendente de Huerta Grande; Fabricio Díaz, presidente de la Comunidad Regional Punilla; Lucrecia Cavana, secretaria de Gobierno municipal; y otros funcionarios e invitados.

Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos se destacó que este proyecto se enmarca en el plan provincial de fortalecimiento de la infraestructura hídrica, con el objetivo de garantizar más acceso, calidad y sostenibilidad para las comunidades de todo el territorio cordobés.