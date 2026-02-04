Córdoba construirá 16 nuevas escuelas en 2026 y una estará en Cosquín

El Gobierno de Córdoba anunció la construcción de 16 edificios escolares durante 2026, entre los cuales se incluye una escuela secundaria con formación profesional en Cosquín, que fortalecerá la oferta educativa de Punilla.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba confirmó que durante 2026 se levantarán 16 nuevas escuelas en la capital y en distintas localidades del interior. El plan forma parte del programa provincial de ampliación de la infraestructura educativa y busca responder a la demanda relevada por el Ministerio de Educación en diferentes regiones.

Las obras estarán a cargo de la Subsecretaría de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos e incluirán ocho escuelas de Nivel Medio con Formación Profesional, siete escuelas de Nivel Primario y un jardín de infantes.

En ese esquema, Cosquín será una de las localidades beneficiadas con una nueva escuela secundaria, lo que implica un refuerzo directo para la oferta educativa de Punilla.

Nuevas secundarias con formación profesional

Las escuelas de Nivel Medio con Formación Profesional se construirán en:

Villa General Belgrano (Calamuchita)

(Calamuchita) Montecristo (Río Primero)

(Río Primero) Laboulaye (Roque Sáenz Peña)

(Roque Sáenz Peña) Villa La Bolsa (Santa María)

(Santa María) Alta Gracia (Santa María)

(Santa María) Río Ceballos (Colón)

(Colón) barrio Müller (Capital)

(Capital) Cosquín (Punilla)

Estos establecimientos responden a una tipología pensada para articular los contenidos de la secundaria orientada con saberes y prácticas vinculadas al mundo del trabajo.

Cada edificio tendrá 1.515 metros cuadrados de superficie cubierta, capacidad para 300 estudiantes y contará con cinco aulas, SUM, TUM, laboratorio, sala de robótica, sala de profesores, hall y sector de lockers.

Siete nuevas escuelas primarias en el interior

Las escuelas de Nivel Primario se ubicarán en:

Anisacate (Santa María)

(Santa María) Despeñaderos (Santa María)

(Santa María) Villa del Prado (Santa María)

(Santa María) Balnearia (San Justo)

(San Justo) San Francisco (San Justo)

(San Justo) Las Higueras (Río Cuarto)

(Río Cuarto) Salsipuedes (Colón)

Estos edificios incluirán aulas, laboratorio, biblioteca y un amplio pasillo central pensado como espacio de encuentro para la comunidad educativa. Además tendrán SUM, cocina, depósitos y sectores administrativos y docentes.

Un nuevo jardín de infantes en la capital

El plan se completa con la construcción de un jardín de infantes en barrio San Rafael, en la ciudad de Córdoba, que se sumará a la red de salas iniciales que la Provincia viene ampliando en los últimos años.

Según informó el Gobierno, la construcción de estas 16 escuelas se suma a las 25 instituciones educativas inauguradas en los últimos dos años, consolidando una política de expansión y modernización de la infraestructura escolar en todo el territorio provincial, con impacto directo en regiones como Punilla a partir de la nueva secundaria que se ubicará en Cosquín.