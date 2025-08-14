Córdoba capital aprobó la regulación de apps de transporte y en Villa Carlos Paz el debate sigue pendiente

El Concejo Deliberante capitalino dio luz verde a la normativa para plataformas como Uber y Didi, mientras que en Villa Carlos Paz aún no se trató un proyecto sobre el tema presentado en abril.

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves la regulación para las apps de transporte como Uber y Didi, en una sesión marcada por la movilización de taxistas y remiseros. La ordenanza obtuvo 28 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, luego de que el oficialismo eliminara del texto original el cupo para el otorgamiento de licencias, lo que permitió sumar respaldo opositor.

Desde la mañana, trabajadores del sector realizaron protestas que incluyeron cortes en los puentes Alvear y Maipú, sobre la Avenida Costanera, lo que interrumpió el tránsito durante varias horas y generó momentos de tensión con la policía.

Requisitos para vehículos y choferes

La norma establece que los vehículos deberán tener menos de diez años de antigüedad, contar con seguro, aire acondicionado, baúl con capacidad mínima y estar identificados con el logo de la aplicación.

En cuanto a los conductores, se exigirá licencia profesional, antecedentes penales limpios, domicilio en Córdoba capital, inspección técnica vehicular (ITV) vigente y seguro de accidentes personales o ART. También se fijará una jornada laboral máxima de 12 horas y una tarifa mínima equivalente al valor del boleto de colectivo urbano.

Villa Carlos Paz: proyecto sin tratamiento

Mientras tanto, en Villa Carlos Paz el tema sigue pendiente. A principios de abril, la concejala Pía Felpeto presentó un proyecto para regular el funcionamiento de estas plataformas en la ciudad, aunque el oficialismo aún no habilitó el debate en el recinto. La iniciativa, al igual que la aprobada en la capital provincial, busca establecer un marco normativo local que contemple requisitos para choferes y vehículos, así como medidas de control y seguridad.