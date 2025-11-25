Confirmaron la fecha del Festival de las Barrancas Bermejas 2026

Tras un fin de semana arrollador, la organización anunció la tercera edición del festival para noviembre de 2026, luego de dos jornadas de música, arte y naturaleza que dejaron un balance altamente positivo.

Pasadas las 23 horas del domingo, el intendente de Bialet Massé, Eduardo Reyna, anunció desde el escenario principal la realización de la 3° edición del Festival de las Barrancas Bermejas, que tendrá lugar en noviembre de 2026. La confirmación llegó ante un predio colmado y en un clima de celebración, tras dos jornadas que superaron ampliamente las expectativas.

El anuncio estuvo acompañado por Lucio “El Indio” Rojas, padrino artístico del festival y figura clave desde los inicios del proyecto. “Este festival es de todos los bialetmasenses, tenemos que cuidarlo y darle continuidad”, expresó Reyna ante miles de asistentes llegados de distintos puntos del país.

Una noche folclórica para cerrar un fin de semana memorable

Tras un sábado que combinó rock, blues, música urbana y fusiones populares, el domingo se convirtió en la gran noche del folclore. El Indio Lucio Rojas y Destino San Javier ofrecieron dos presentaciones que hicieron vibrar al público, entre bailes tradicionales, pañuelos al viento y postales inolvidables al pie de las barrancas y junto al río.

La velada también contó con el humor del reconocido Cacho Buenaventura, quien llenó de risas y emoción a todos los presentes. “El humor goza de buena salud, debemos celebrarlo”, afirmó en conferencia de prensa antes de salir a escena.

Talento local y nuevas voces

La grilla se completó con artistas locales y emergentes que aportaron frescura y talento: El Embrujo, con la energía de su líder Matías Salazar; Magui Suyai y el dúo Comadres reivindicaron el rol de las mujeres en el folclore actual.

“Nuestro folclore expresa canciones para mujeres de este tiempo. Le hablamos a las trabajadoras, madres, artesanas, a todas las que transitan múltiples maternidades”, expresaron desde Comadres.

La grilla se completó con La Embrujada, Lucas González, Jordy Vivas y La Lunna, proyectos que vienen creciendo en los escenarios de Punilla y se posicionan fuertemente en los circuitos festivaleros de la provincia.

Balance positivo y proyección

Desde la productora LD, encargada de la organización, destacaron la satisfacción por el desarrollo del evento.

“Lo soñamos y lo hicimos”, afirmó Emiliano Lucero, responsable de la producción, al cierre de una edición que consolida al festival como una propuesta con fuerte proyección.