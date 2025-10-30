Conectividad gratuita en espacios públicos de Villa Santa Cruz del Lago

El municipio dispone dos puntos de acceso WiFi libre en la Plaza de la Constitución y el Polideportivo Municipal.

La Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago recuerda a vecinas y vecinos que pueden acceder a conexión WiFi libre y gratuita en dos puntos estratégicos de la localidad: la Plaza de la Constitución y el Polideportivo Municipal.

Se trata de una red pública de acceso abierto, que no requiere contraseña y ofrece una navegación segura, estable y de calidad para todos los usuarios. Para conectarse, basta con buscar la red disponible desde el dispositivo móvil y vincularse de manera directa.

Con esta iniciativa, el municipio reafirma su compromiso con la inclusión digital y la modernización de los espacios públicos, acercando la tecnología a cada rincón de la comunidad y promoviendo la igualdad de acceso a la información y la comunicación.