Villa Carlos Paz conmemoró el 25 de Mayo con una mateada y actividades culturales en los Jardines Municipales

El acto se realizó este lunes por la tarde con la presencia del intendente Esteban Avilés, vecinos, artistas locales, bailarines y agrupaciones culturales de distintos sectores de la ciudad.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz conmemoró este lunes por la tarde el 25 de Mayo con un acto realizado en los Jardines Municipales, en el marco de una jornada que combinó actividades protocolares, encuentro comunitario y propuestas artísticas.

La actividad contó con la presencia del intendente Esteban Avilés y reunió a vecinos que se acercaron para compartir una mateada en el espacio público.

Durante la jornada también hubo presentaciones de artistas locales, bailarines y agrupaciones culturales de distintos sectores de la ciudad.

Además, participó el Departamento de Arte en Movimiento, que formó parte de la programación preparada para la conmemoración patria.

Desde el municipio destacaron el carácter comunitario de la propuesta, pensada como un espacio de encuentro para recordar la Revolución de Mayo y compartir expresiones culturales locales.