AILE lanzó el Modelo Histórico Futurista 2026

La propuesta educativa estuvo destinada a estudiantes de 3° a 7° año del nivel secundario y busca promover la formación de jóvenes líderes, con herramientas para debatir y pensar los desafíos del futuro.

Con la presencia del intendente Esteban Avilés, se realizó el sábado pasado en el Estadio Arena Carlos Paz el lanzamiento del Modelo Histórico Futurista 2026, una propuesta impulsada por la Asociación Civil AILE y orientada a estudiantes del nivel secundario.

La actividad estuvo destinada a alumnos y alumnas de 3°, 4°, 5°, 6° y 7° año, en el marco de una iniciativa educativa que apunta a fortalecer la participación, el pensamiento crítico y la formación de jóvenes líderes.

Del encuentro participaron además el secretario de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, Carlos Viotti; la presidenta del Concejo de Representantes, Alejandra Roldán; y la concejal Laura Gallardo.

Según se informó, el Modelo Histórico Futurista 2026 propone un espacio innovador para que los jóvenes puedan analizar, debatir y proyectar respuestas frente a los desafíos del mañana, integrando contenidos históricos con una mirada orientada al futuro.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca abrir nuevas instancias de formación y participación para estudiantes secundarios, promoviendo el compromiso con la realidad social y el desarrollo de capacidades vinculadas al liderazgo.