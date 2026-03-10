Con la mirada puesta en 2027, más de 160 jóvenes del Frente Cívico participaron de su campamento anual

El encuentro reunió a militantes de distintos puntos de Córdoba y combinó formación, debate y planificación política. También participaron dirigentes provinciales, referentes territoriales y autoridades del espacio.

Más de 160 jóvenes del Frente Cívico participaron en Agua de Oro del campamento anual del espacio, en una actividad que reunió a militantes de distintos puntos de Córdoba y contó con la presencia del senador nacional Luis Juez, junto a dirigentes provinciales y referentes territoriales del partido.

Según se informó, el encuentro combinó instancias de formación política, debate y planificación estratégica con la mirada puesta en el escenario que se viene en la provincia. Durante las jornadas, uno de los ejes centrales fue el rol que tendrá la militancia juvenil en los próximos desafíos electorales y en el fortalecimiento territorial del espacio.

Del campamento participaron además el intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni; el presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Beltrán Corvalán; el concejal de la ciudad de Córdoba, José María Romero; el legislador Walter Nostrala; Daniel Juez; la concejala Graciela Villata y el presidente departamental Punilla, Matías Maldonado, entre otros dirigentes que acompañaron las actividades y compartieron espacios de intercambio con la militancia juvenil.

Desde la organización destacaron la participación de jóvenes de distintos puntos de la provincia y el clima con el que se desarrollaron las jornadas de trabajo político. En ese marco, el mensaje que atravesó el encuentro estuvo centrado en fortalecer la presencia territorial, ampliar las redes de militancia y consolidar a la juventud como un actor protagónico en la etapa política que se abre en Córdoba.

“¿Campamento o lanzamiento de campaña?” fue, según señalaron, una de las frases más repetidas entre los participantes. En esa línea, Germán Flaherty, presidente de la Juventud del Frente Cívico, sostuvo que el encuentro también funcionó como un espacio de organización y discusión sobre el papel que tendrá la juventud “en la disputa por el futuro de la provincia”.

Desde el espacio remarcaron además que la etapa política que viene será clave y que la participación activa de las nuevas generaciones será determinante en la construcción de una alternativa. Con ese objetivo, durante el campamento se planteó la necesidad de reforzar la militancia en cada localidad y avanzar en una red juvenil que acompañe el proyecto político del Frente Cívico en todo el territorio cordobés.

El cierre contó con la participación de Luis Juez y de los dirigentes presentes, quienes destacaron el compromiso de los jóvenes y plantearon que el desafío es construir una propuesta capaz de poner fin a los 27 años de gobiernos peronistas en Córdoba.

“El protagonismo de los jóvenes va a ser central en lo que viene. Necesitamos más presencia en el territorio, más organización y más compromiso”, señalaron durante el encuentro.

Como balance de la actividad, Flaherty afirmó que el campamento dejó una conclusión compartida entre los participantes: la juventud del Frente Cívico busca consolidarse como una pieza clave en la construcción política del espacio y en la disputa por el futuro de la provincia.