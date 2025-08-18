“Con humildad y en representación de más de 100 intendentes”: Emiliano Paredes se suma a la lista de candidatos a diputados encabezada por Schiaretti

El intendente de Tanti será candidato a diputado nacional por Provincias Unidas. Ocupará el noveno lugar en la nómina que encabeza Juan Schiaretti y que cuenta con el respaldo del gobernador Martín Llaryora.

El intendente de Tanti, Emiliano Paredes, será candidato a diputado nacional en la lista de Provincias Unidas, espacio encabezado por el exgobernador Juan Schiaretti y que cuenta con el apoyo del actual mandatario provincial, Martín Llaryora. Paredes ocupará el noveno lugar de la nómina.

El jefe comunal destacó que su participación se da en el marco de un trabajo conjunto de más de un centenar de intendentes:

“Hace tiempo que nos venimos juntando más de 100 intendentes radicales y del PRO, y hemos hecho un pacto de gobernabilidad desde que iniciamos con Llaryora. Y vemos las políticas de ajuste que sufrimos por parte del gobierno nacional, y las necesidades de la gente”.

Según explicó, la postulación surge del acuerdo alcanzado entre intendentes y el gobierno provincial: “Este espacio logró con charlas, con diálogo, que se nombre un representante en la lista de Provincias Unidas”.

En este punto, destacó que Provincias Unidas es un espacio que surge de un pacto entre distintos gobernadores, entre ellos los radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gustavo Valdés (Corrientes), además de Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Paredes remarcó que asume esta candidatura “con mucha humildad” y como representante de ese bloque de dirigentes: “Repito, somos más de 100 intendentes trabajando conjuntamente con el gobierno de la provincia”.