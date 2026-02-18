Comunidad Regional Punilla: intendentes y jefes comunales se reunieron con el ministro Ferreyra por el Plan Educativo 2024–2027

Este miércoles por la mañana, autoridades de la Comunidad Regional de Punilla se reunieron con el ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, para analizar la implementación del Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024–2027 y las necesidades de cada localidad del departamento.

Este miércoles, desde las 10:00, se desarrolló en la sede de La Falda la Comunidad Regional de Punilla una mesa de trabajo junto al ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, la secretaria de Coordinación Territorial, Nora Esther Bedano, e intendentes y presidentes comunales del valle. La reunión fue presidida por el titular de la Comunidad Regional, el intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz.

El encuentro se enmarcó en el Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024–2027 y tuvo como eje central el análisis de las políticas educativas que se vienen desarrollando en el departamento Punilla, atendiendo las distintas realidades y demandas de cada municipio y comuna.

Durante la jornada, intendentes y jefes comunales compartieron diagnósticos y experiencias sobre el funcionamiento de las instituciones educativas en sus territorios, acercando planteos vinculados a infraestructura, recursos, programas y acompañamiento a las trayectorias escolares. El intercambio permitió poner en común miradas locales y avanzar en una agenda de trabajo situada.

Desde las partes participantes se remarcó la importancia de estos espacios para fortalecer el trabajo coordinado entre el Ministerio y los gobiernos locales, avanzando en metas y proyectos que prioricen una gestión educativa que tenga en cuenta las particularidades de cada territorio y las necesidades concretas de estudiantes, familias y comunidades.

Además del ministro Ferreyra y de Nora Bedano, estuvo presente la Mgter. Gabriela Peretti, junto a autoridades de la Comunidad Regional y referentes de los equipos municipales y comunales, en una instancia que refuerza la articulación institucional en materia educativa en el valle de Punilla.