Comenzó la venta de entradas para el Festival de Cosquín 2026

El encuentro mayor del folklore argentino se realizará del 24 de enero al 1 de febrero y contará con figuras como Abel Pintos, Soledad, Luciano Pereyra y Los Tekis, entre otros grandes artistas.

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín dio el puntapié inicial para su edición 2026, y las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma AutoEntrada. El histórico evento se celebrará del 24 de enero al 1 de febrero en la Plaza Próspero Molina, con la transmisión especial de Canal 10 de Córdoba.

Una cartelera que une generaciones

El escenario mayor volverá a reunir a grandes referentes de la música popular junto a artistas emergentes. Entre los confirmados figuran Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, Los Nocheros, Los Tekis, Jairo, Nahuel Pennisi, Dúo Coplanacu, Cazzu, Ahyre, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, el Chaqueño Palavecino y Soledad, entre muchos otros.

También se presentarán delegaciones provinciales, ganadores del Pre-Cosquín y números internacionales invitados. Como cada verano, el festival promete una grilla diversa que combina tradición, nuevas propuestas y proyección internacional.

Programación oficial – Festival de Cosquín 2026

Primera luna – Sábado 24 de enero

Christian Herrera (Consagración 2025) • Jairo • Los Manseros Santiagueños • Susana Baca • Horacio Banegas • Mati Rojas • Emanuel Ayala (Revelación 2025) • Jorge Rojas • Delegación y ganadores del Pre-Cosquín.

Segunda luna – Domingo 25 de enero

Dúo Coplanacu • Nahuel Pennisi • Flor Castro • Raly Barrionuevo • Paola Bernal • Facundo Toro • Cazzu • Delegación y ganadores del Pre-Cosquín.

Tercera luna – Lunes 26 de enero

Ahyre • Luciana Jury • Guitarreros • Duratierra • Lucia Ceresani • Cristian Capurelli • Abel Pintos • Delegación y ganadores del Pre-Cosquín.

Cuarta luna – Martes 27 de enero

Lázaro Caballero • Mariana Carrizo • Orellana Lucca • La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025) • Paquito Ocaño • Micaela Chauque • Yoel Hernández • Lucio “El Indio” Rojas • Delegación y ganadores del Pre-Cosquín.

Quinta luna – Miércoles 28 de enero

Leandro Lovato • La Callejera • Silvia Lallana • Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino) • Dúo Palma Sandoval • Ariel Ardit • Lucio Taragno • Luciano Pereyra • Delegación y ganadores del Pre-Cosquín.

Sexta luna – Jueves 29 de enero

Los Nocheros • Destino San Javier • Yamila Cafrune • Homenaje a Musha Carabajal • Lautaro Rojas • Bruno Arias • Ceibo • Los Tekis • Delegación internacional de Japón.

Séptima luna – Viernes 30 de enero

Juan Fuentes • José Luis Aguirre • El Encuentro (Román Ramonda, Fabricio Rodríguez, Pachi Herrera) • Nati Pastorutti • Emiliano Zerbini • Juanjo Abregú • Adriana Rojas • Chaqueño Palavecino • Delegación y ganadores del Pre-Cosquín.

Octava luna – Sábado 31 de enero

Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu) • Suna Rocha • Juan Iñaki • Yamila Aguado (Revelación 2025) • Pablo Lozano • Adrián Maggi • Soledad 30 años • Delegación y ganadores del Pre-Cosquín.

Novena luna – Domingo 1 de febrero

Peteco Carabajal • Campedrinos • Teresa Parodi • Cuti y Roberto Carabajal • Maggie Cullen • Gauchos of The Pampa • Milo J • Entrega de premios y cierre del festival.