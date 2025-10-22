Colores y aromas: La Cumbre celebra la primavera con una muestra floral

El sábado 25 de octubre, el Club de Jardinería Las Verbenas presentará una muestra con entrada libre y gratuita que llenará de color y aromas la tradicional sala cultural.

La Sala Caraffa volverá a ser escenario de una de las propuestas más esperadas de la primavera: la exposición floral organizada por el Club de Jardinería Las Verbenas, que invita a disfrutar de una jornada entre flores, colores y buena compañía.

El encuentro se realizará el sábado 25 de octubre, de 17 a 20 horas, en Pje. Tassano 55, con entrada libre y gratuita.

Durante la mañana, de 8:30 a 12:00, se llevará a cabo la recepción de muestras para quienes deseen participar exhibiendo sus flores o arreglos.

La actividad promete llenar de vida la emblemática Sala Caraffa, en una tarde ideal para compartir con amigos, vecinos y amantes de la jardinería.

Con esta nueva edición, La Cumbre reafirma su tradición cultural y comunitaria, celebrando la belleza natural y el encuentro en torno a la creatividad y el arte floral.