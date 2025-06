Cierre de la Defensoría del Pueblo: Juliá promete donar su sueldo y renunciar si no se aprueba la reforma

El candidato de Unión Celeste y Blanco firmó ante escribano público un compromiso de donación total del sueldo y renuncia automática si no se aprueba su proyecto de reforma institucional.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes en Villa Carlos Paz, Santiago Juliá, candidato a defensor del Pueblo por la lista 246A Unión Celeste y Blanco, presentó junto a su candidata adjunta María Fernanda Salas y sus suplentes un proyecto de reforma institucional y un compromiso firmado ante escribano público: donarán el 100% de sus sueldos y renunciarán al cargo si el Concejo de Representantes no aprueba la propuesta para cerrar la actual Defensoría del Pueblo.

“Nosotros no venimos a ocupar un cargo, no venimos a cobrar un sueldo, no venimos a administrar una caja. Venimos a cerrarla. Y mientras lo hagamos, no vamos a cobrar un solo peso de sueldo. Esa es nuestra promesa y está firmada ante escribano”, afirmó Juliá.

Una propuesta para cambiar las reglas

El proyecto impulsado por el espacio propone una enmienda a la Carta Orgánica Municipal que establezca nuevas condiciones para que pueda asumir un Defensor del Pueblo: se requeriría que al menos el 55% del padrón electoral participe de la elección y que el candidato electo obtenga mayoría absoluta de los votos válidos emitidos. Si no se cumplen ambos requisitos, el cargo quedaría vacante y la institución dejaría de operar hasta una nueva elección que los cumpla.

“No vinimos a hacer carrera política. Vinimos a patear el tablero. No vamos a sentarnos en un sillón para ver si ‘algún día’ cambia algo. Presentamos hoy el proyecto y ya firmamos nuestra renuncia”, señaló.

Juliá remarcó el sentido ético de la iniciativa y criticó a quienes “prometen pero se quedan cómodos esperando”:

“El que promete y se queda cómodo esperando, especula. Nosotros firmamos hoy para que no haya vuelta atrás. Si no se aprueba la reforma, nos vamos. Y si se aprueba, también nos vamos, para que se convoque una nueva elección con reglas claras. No queremos atornillarnos. Queremos cambiar las reglas para siempre”, remarcó.

Críticas al funcionamiento actual

Durante la presentación, Juliá cuestionó duramente el funcionamiento actual de la Defensoría del Pueblo. Según detalló:

El costo anual supera los 500 millones de pesos.

Hay 18 empleados, cuando el límite legal es 6.

El actual defensor ganó la elección de 2021 con unos 6.000 votos en una ciudad con más de 70.000 habitantes.

“Eso no es representación. Eso es un club de amigos sostenido con la plata de todos. Y ya no va más”, sentenció.