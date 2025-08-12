Centro de Salud Benito Soria: más atención, nuevas especialidades y tecnología en Huerta Grande

El intendente Germán Corazza y el secretario de Salud Marcelo Díaz presentaron mejoras que incluyen servicio las 24 horas, ampliación de especialidades y nuevo equipamiento médico.

El Centro de Salud Benito Soria de Huerta Grande atraviesa una etapa de expansión en infraestructura, servicios y tecnología. El intendente Germán Corazza, junto al secretario de Salud Marcelo Díaz, anunció que desde el inicio de la gestión se triplicó la cantidad de consultas y se incorporaron numerosas especialidades médicas para evitar que los vecinos deban trasladarse a otras localidades.

“Logramos atender más del triple de consultas con respecto al inicio de nuestra gestión y realizamos vacunaciones según los cronogramas establecidos”, destacó Corazza. Entre las nuevas prestaciones se incluyen neurología infantil, odontología pediátrica y de adultos, traumatología, psiquiatría infantil y de adultos, oftalmología, ginecología, pediatría, cardiología, psicología y dermatología, entre otras.

Atención continua y equipamiento clave

Díaz anunció que el centro ahora funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, lo que representa un avance significativo en la atención primaria. “Es importante para la población tener el Centro de Salud al servicio de la comunidad todo el día, todos los días”, afirmó.

En cuanto a tecnología, se incorporaron 12 nuevos equipos médicos, entre ellos:

Electrocardiógrafo para evaluar el ritmo cardíaco.

para evaluar el ritmo cardíaco. Desfibrilador automático para revertir paros cardíacos.

para revertir paros cardíacos. Ecógrafo digital para estudios abdominales, tocoginecológicos y de pared.

Este equipamiento trabaja en articulación con el Centro de Emergencias Médicas (CEM) para optimizar derivaciones cuando es necesario.

Compromiso con la salud pública

Corazza subrayó que el fortalecimiento del centro responde a una política municipal de ampliar el acceso a la salud: “Es fundamental el correcto funcionamiento de nuestro Centro de Salud. Trabajamos para que continúe el progreso y nuestros vecinos tengan mayor acceso a la salud. Sigamos juntos, así logramos que Huerta sea más grande que nunca”.