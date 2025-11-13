Cartelería ambiental y canto de aves: Cuesta Blanca refuerza la educación y valoración de su entorno natural

La comuna instaló señalética sobre flores y aves locales, y compartió un registro sonoro para valorar la biodiversidad del entorno.

La Comuna de Cuesta Blanca continúa fortaleciendo sus acciones de educación ambiental y preservación del patrimonio natural. La Presidenta Comunal Ana Gaitán informó la instalación de nueva cartelería interpretativa que pone en valor las flores autóctonas que pueden observarse en distintos sectores de la localidad, resaltando su belleza y la importancia de protegerlas dentro del área natural.

A esta iniciativa se suma la colocación de señalética dedicada a las aves que habitan la zona, con el objetivo de acercar información sencilla y accesible a vecinos y visitantes, y generar conciencia sobre la necesidad de conservar estas especies, apreciadas por sus cantos y presencia en el paisaje serrano.

Como parte de este trabajo de difusión, Gaitán también compartió un video con el canto de aves locales, publicado en las redes oficiales de la comuna, invitando a la comunidad a reconocer y disfrutar la riqueza sonora del ambiente natural de Cuesta Blanca.