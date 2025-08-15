Carro confirmó su candidatura y pidió un voto claro “contra Milei” en Córdoba

El diputado de Unión por la Patria buscará renovar su banca en octubre y cuestionó a la candidata de Defendamos Córdoba por sus cambios de posición y vínculos con el cordobesismo.

El actual diputado nacional por Córdoba de Unión por la Patria, Pablo Carro, anunció que será el primer candidato de Fuerza Patria en las elecciones legislativas del 26 de octubre, con el objetivo de renovar su banca que vence el 10 de diciembre.

El espacio, respaldado por Cristina Fernández de Kirchner, integra al Frente Patria de Juan Grabois y en Córdoba impulsa la postulación de Coti San Pedro. También lo acompañan el Partido Comunista, Kolina y el Partido Solidario.

Críticas a Natalia de la Sota

En diálogo con Fuerte y Claro (SRT Media), Carro cuestionó a la diputada de Encuentro Federal, Natalia de la Sota, quien presentó una lista separada bajo el sello Defendamos Córdoba, en alianza con Provincias Unidas y con el exgobernador Juan Schiaretti como referente.

“La lista de Natalia es una colectora del oficialismo y después vuelven a estar todos juntos”, afirmó. Además, puso en duda su coherencia política: “Fue parte del barco del cordobesismo, del ajuste y ahora es la capitana de la resistencia a Milei. Mucho no me la creo”.

Carro recordó que De la Sota votó a favor del acuerdo con el FMI y respaldó la Ley Bases impulsada por el oficialismo nacional. A su entender, se trata de un “juego estratégico” para contener votos por izquierda y no descartó que termine integrando la lista de Schiaretti.

Si bien destacó la defensa de De la Sota a instituciones como el INTI, el INTA y la Universidad, la criticó por no acompañar reclamos de trabajadores de salud, Luz y Fuerza, docentes y empleados públicos frente al gobierno provincial.

Mensaje al electorado

Carro llamó a “poner todas las fichas” a su espacio, al que definió como “el frente que se opone a Milei”. También cuestionó la indefinición de su rival: “Si te vas a lanzar con una propuesta diferente, debés ser claro desde el principio y no especular”.