Carnavales 2026 en Icho Cruz: dos noches de música, comparsas y tradición popular

La Municipalidad de Icho Cruz anunció una nueva edición de los Carnavales, que se celebrarán el domingo 15 y lunes 16 de febrero, desde las 21:30, sobre avenida Argentina, con entrada libre y gratuita y una programación artística para toda la familia.

Los Carnavales 2026 en Icho Cruz ya tienen fecha y escenario confirmados. El domingo 15 de febrero y el lunes 16 de febrero, desde las 21:30, la localidad vivirá dos noches consecutivas de celebración popular, con música en vivo, danzas y el tradicional desfile de comparsas, en una propuesta abierta a vecinos, vecinas y turistas.

El escenario principal estará ubicado sobre avenida Argentina, esquina Entre Ríos, donde se concentrarán los espectáculos y el desfile, convirtiendo la arteria central en un espacio de encuentro, color e identidad comunitaria.

Domingo 15 de febrero – Día 1

La primera noche de carnavales tendrá como eje el desfile de comparsas, acompañado por una grilla de espectáculos musicales en vivo. Sobre el escenario se presentarán:

Jaz Galíndez

Alma Folclórica

Simón Aguirre

Pachi Herrera

La propuesta combinará ritmos, danzas y vestuarios típicos del carnaval, invitando al público a disfrutar de una jornada de fiesta popular al aire libre.

Lunes 16 de febrero – Día 2

La segunda jornada estará dedicada especialmente a las academias de danzas folklóricas, junto a destacados shows musicales que completarán la programación. Actuarán:

La Lunna

La Nota

Llaxtamasi

Paquito Ocaño

De esta manera, los carnavales sumarán una fuerte presencia de música y danza de raíz folklórica, reforzando el vínculo entre tradición, cultura local y participación comunitaria.

Desde la Municipalidad de Icho Cruz remarcan que la realización de estos eventos culturales abiertos y gratuitos apunta a fortalecer la identidad local, fomentar el encuentro entre vecinos y visitantes, y seguir posicionando a la localidad como un destino turístico y cultural de referencia en la región.