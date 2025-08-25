“Carlos Paz Descorcha”: la quinta edición se consolidó como el gran encuentro del vino argentino en Punilla

Con entradas agotadas y la participación de más de 25 bodegas de Mendoza, San Juan y Salta, Villa Carlos Paz vivió este sábado una nueva edición de la feria enológica que combina degustaciones, música y gastronomía. El evento ya es un clásico de la agenda turística y cultural de la ciudad.

Villa Carlos Paz volvió a convertirse en epicentro del vino argentino con la realización de la 5.ª edición de “Carlos Paz Descorcha”, la feria que reunió a más de 25 bodegas de distintas regiones del país en el Hotel El Cid.

La propuesta incluyó degustación libre de vinos y destilados, gastronomía y música en vivo, en un encuentro que agotó entradas y consolidó al evento como uno de los más relevantes de la provincia.

“El vino es identidad”

El organizador local, Rodrigo Serna, celebró la respuesta del público: “Muy contento, la gente acompañó y acompaña a este evento”.

Recordó que en los comienzos la feria era todo un desafío, pero que con el tiempo los asistentes se fueron apropiando de la experiencia. “Acá la gente tiene la posibilidad de probar sin comprar una caja, sin comprar una botella. Está el vino comercial por un lado, y el vino de bodegas boutique que lo vas a conseguir solamente en este tipo de feria”, explicó.

Rodrigo Serna y Gustavo Flores Bazán, organizadores de Carlos Paz Descorcha.

Para Serna, lo más importante es que el vino dejó de ser solo un producto y se convirtió en un símbolo: “El vino es bebida nacional, es marca país, es una cuestión de identidad. Hoy podemos decir que el evento ya está consolidado y va a quedarse por mucho tiempo en Carlos Paz.”

Una feria que crece año tras año

Su coorganizador, el periodista especializado Gustavo Flores Bazán (El Descorche Diario), también resaltó la evolución: “Muy contentos. Más de 20 bodegas, 3 destilados… con diversidad de vinos de distintas regiones del país.”

Comparó la primera edición con la actualidad: “Era una novedad. La gente nos preguntaba: ¿cómo es una feria de vinos? Hoy ya nadie te pregunta, la gente viene a disfrutar, a probar vino, a combinar con la gastronomía, a pasar un buen momento. Hay música en vivo, es una actividad social también.”

En cada edición buscan sumar atractivos nuevos. “Siempre tratamos de agregar alguna cosita nueva, buscar novedades, vinos boutique, vinos de autor, que no se consiguen en supermercados”, explicó. Y concluyó: “Quinta edición, entradas agotadas… eso de alguna manera lo dice todo.”

Protagonistas del vino argentino

Entre las bodegas presentes estuvieron Trapiche, Piattelli, Alturria Wines, La Celia, Renacer, Antigal, Goyenechea, Cumehue Wines, Don Lalo Wine, Uva Negra Wines, Sin Fin, Ricardo Santos, Familia Morcos, Morcos Wines, La Azul, Zingaretti Wines, Famiglia Banno y Bianchi.

Se sumó además el espacio Bonarda Argentina, con etiquetas de Durigutti Family Winemakers, Montlaiz, Casa Roza y Sangre Italiana, junto al stand de Caminos del Vino de Bodegas de Argentina, que promueve el enoturismo y la identidad del vino argentino.

Coctelería, gastronomía y consumo responsable

La feria incluyó un sector de destilados y coctelería, con la participación de La Isabelina Gin, Capicúa Gin y Forajido Gin. La gastronomía local acompañó las degustaciones, completando una experiencia sensorial con la ciudad como gran anfitriona.

El evento, organizado por Gustavo Flores Bazán (El Descorche Diario) y Rodrigo Serna, contó con el apoyo del Hotel El Cid y el auspicio del programa internacional Wine in Moderation, impulsado por Bodegas de Argentina, que promueve el consumo responsable.

Un clásico de Carlos Paz

Tras cinco ediciones consecutivas, Carlos Paz Descorcha se consolidó como un clásico de la agenda cultural y turística. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada hoy tiene identidad propia y un público fiel que responde año tras año.

“Hoy podemos decir que el evento ya está consolidado y va a quedarse por mucho tiempo en Carlos Paz”, resumió Serna.