Caputo negocia con bancos privados un crédito de hasta US$ 7.000 millones para cubrir pagos de enero

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno analiza tomar un préstamo de entre US$ 6.000 y 7.000 millones con bancos privados para afrontar el pago de intereses de enero sin afectar el nivel de reservas del Banco Central.

“Los bancos nos ofrecieron US$ 6.000/7.000 millones y estamos viendo cuánto le tomaremos”, señaló el titular del Palacio de Hacienda, quien remarcó que el objetivo central es “asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas”.

Las declaraciones se produjeron durante el encuentro “Líderes”, seguido por Agencia Noticias Argentinas, donde Caputo se mostró confiado en que la combinación del acuerdo financiero con el paquete de leyes que el Ejecutivo enviará al Congreso Nacional permitirá una baja del riesgo país en las próximas semanas.

El ministro también desmintió la existencia de una negociación por US$ 20.000 millones exclusivamente con bancos privados. Explicó que, en esa instancia, las conversaciones incluían a Estados Unidos y otros países para conformar un fondo por ese monto, pero que finalmente el Gobierno optó por otra vía. Según describió, cuando se descomprimió lo que definió como el “riesgo kuka”, se resolvió “hacerla por las nuestras” porque, a su criterio, “es mucho más fuerte la señal de que podemos hacerlo solos”.

Caputo detalló que el entendimiento con las entidades financieras se inscribe en una estrategia más amplia de acumulación de reservas, cuyo desarrollo —anticipó— será comunicado públicamente. “Se va a comunicar el proceso de acumulación de reservas y el acuerdo con los bancos. La lógica diría que en los próximos meses debiera bajar el riesgo país”, sostuvo.

En cuanto al esquema cambiario, el ministro ratificó la continuidad del sistema de bandas, al considerar que el mercado de cambios local sigue siendo reducido, con jornadas en torno a los US$ 90 millones operados. A su criterio, una intervención directa de magnitud para comprar reservas podría distorsionar el precio del dólar.

Caputo planteó que la oferta de divisas debería llegar “por la cuenta financiera”, es decir, a través de inversión, y vinculó esa dinámica con el programa de reformas en marcha.

Al explicar el margen para comprar dólares sin necesidad de esterilizar, el ministro indicó que, si la base monetaria se mantiene constante en relación al PBI, podría crecer alrededor de 25% en términos nominales. Ese movimiento, estimó, permitiría adquirir cerca de US$ 7.000 millones sin generar presiones adicionales.

Agregó que, en un escenario de recuperación de la demanda de dinero equivalente a un punto del PBI, habría margen para otros US$ 7.000 millones adicionales y que, si la mejora llegara a dos puntos, el potencial se ampliaría hasta cerca de US$ 20.000 millones sin necesidad de pagar intereses por instrumentos de esterilización. No obstante, advirtió que todo esquema de compras de divisas requiere que exista suficiente demanda de pesos para no trasladar presión inflacionaria sobre la economía.

Con estas definiciones, Caputo buscó despejar dudas sobre el alcance del nuevo crédito, diferenciarlo de versiones anteriores y reforzar el mensaje de que el Gobierno pretende sostener el programa de estabilización sin resignar reservas en el corto plazo.