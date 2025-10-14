Capilla del Monte sumó una nueva unidad y amplía su sistema de Seguridad Ciudadana

El municipio incorporó una nueva camioneta 0 km para la Guardia Local y amplía su red tecnológica con cámaras, monitoreo en tiempo real y el sistema Ojos en Alerta.

La Municipalidad de Capilla del Monte continúa fortaleciendo su sistema de Seguridad Ciudadana, en el marco del plan provincial impulsado por el gobernador Martín Llaryora para reforzar la prevención en municipios y comunas de Córdoba.

El intendente Fabricio Díaz recibió una camioneta Nissan Frontier 0 km, destinada al esquema de Guardias Locales, herramienta clave para el patrullaje urbano y la respuesta ante emergencias. Con esta incorporación, la ciudad cuenta ahora con cuatro vehículos operativos, lo que permite una mayor cobertura y presencia territorial en distintos sectores de la localidad.

Díaz valoró el acompañamiento provincial al señalar que “gracias al liderazgo del gobernador Martín Llaryora, los municipios hoy tenemos herramientas concretas para cuidar a nuestra gente. La seguridad se construye con inversión, trabajo coordinado y presencia del Estado”.

El respaldo del Gobierno Provincial ha sido determinante para consolidar un sistema que hoy funciona en más de 200 localidades cordobesas, brindando cercanía con los vecinos y articulación directa con las fuerzas de seguridad.

Tecnología y monitoreo en tiempo real

A nivel local, la gestión de Fabricio Díaz complementa esta política con tecnología de avanzada. La Central de Monitoreo Municipal opera actualmente con 26 cámaras activas y un plan de expansión que prevé sumar cuatro nuevas unidades en puntos estratégicos.

Además, el municipio incorporó el programa Ojos en Alerta, que permite a los vecinos comunicarse directamente con las autoridades mediante alertas preventivas enviadas desde sus teléfonos.

La estrategia integral incluye también la capacitación permanente del personal de Guardia Local, con agentes diplomados en Seguridad Ciudadana, garantizando un servicio profesional y comprometido con la comunidad.

Con estas acciones, Capilla del Monte refuerza su política de seguridad preventiva, basada en la cooperación entre Provincia y Municipio, la innovación tecnológica y la cercanía con los vecinos.