La propuesta, que cumple cinco años, combina beneficios de alojamiento con actividades gratuitas de senderismo.

La Municipalidad de Capilla del Monte, junto a la Cámara de Turismo local, presentó la 5° edición de la campaña “En el Mes de la Primavera venís a Capilla del Monte y te regalamos una noche”. Durante todo septiembre, quienes visiten la ciudad podrán disfrutar de una noche de alojamiento de cortesía, además de beneficios especiales en actividades y recreación.

Más de 60 alojamientos se adhirieron a la iniciativa, ofreciendo distintas opciones para los turistas. El intendente Fabricio Díaz destacó el impacto positivo de esta acción conjunta entre el sector público y privado: “Durante cinco años, esta campaña incidió positivamente en la economía de nuestra ciudad, superando porcentajes de ocupación del 50% al 80% en el único mes sin fin de semana largo”.

Además, el municipio anunció la Agenda del Mes del Senderismo, con propuestas gratuitas y cupos limitados para descubrir la riqueza natural de la localidad:

Sábado 6 – 8:00 hs | Dique Los Alazanes (dificultad moderada)

Sábado 13 – 10:00 hs | Sendero La Higuerita (dificultad baja)

Sábado 20 – 8:00 hs | Cerro Overo (dificultad media/alta)

Las inscripciones se realizan en las Oficinas de Turismo o vía WhatsApp al 3548 569415.

El listado de alojamientos adheridos puede consultarse en www.turismocapilla.gob.ar, así como en las redes sociales oficiales de Turismo Capilla.

Con esta propuesta, Capilla del Monte refuerza su posicionamiento como destino de naturaleza, cultura y hospitalidad, ofreciendo experiencias para residentes y visitantes.