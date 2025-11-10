Capilla del Monte refuerza las tareas de mantenimiento urbano en distintos barrios

El Municipio avanza con obras de iluminación, limpieza, nivelación y mejoras viales en diversos sectores de la ciudad, preparando la infraestructura para la temporada de verano.

La Municipalidad de Capilla del Monte, a través de la Secretaría de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, continúa desarrollando tareas de mantenimiento urbano integral en distintos barrios de la localidad, con el objetivo de mejorar la infraestructura, la seguridad y la calidad de los espacios públicos.

En el Balneario Municipal Calabalumba, se instalaron nuevas torres de iluminación con luminarias 100% LED, que brindan mayor visibilidad, seguridad y eficiencia energética. Además, en el Camping Municipal se realizaron trabajos de limpieza, mantenimiento y cercado, mientras que se completó la apertura, limpieza y recuperación de los drenes que abastecen las piletas de cara a la próxima temporada estival.

También se ejecutaron tareas de reparación y mantenimiento del puente sobre calle Vélez Sarsfield, junto a la limpieza del canal en toda su extensión. En los accesos por Ruta 38, se llevaron a cabo trabajos de desmalezado, limpieza y regado en banquinas y colectoras, reforzando la seguridad vial de los ingresos a la ciudad.

Las labores incluyeron además nivelación, relleno y regado de calles de tierra, así como poda, limpieza y mantenimiento de plazas en distintos sectores barriales.

Los barrios y zonas intervenidas fueron: Balneario y Camping Municipal Calabalumba, La Banda, La Toma, Aguas Azules, Balumba, Las Gemelas, Zapato Norte y Sur, Barrio Centro y Ruta 38.

Estas acciones se enmarcan en una planificación sostenida de mantenimiento y puesta en valor de los espacios públicos, que busca garantizar una ciudad más limpia, segura y ordenada para vecinos y visitantes.