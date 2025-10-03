Capilla del Monte profundiza la capacitación de “Ojos en Alerta” en los barrios

Vecinos de Balumba y San Martín participaron de la jornada preventiva, con la presencia del intendente Fabricio Díaz.

La Municipalidad de Capilla del Monte llevó adelante una nueva capacitación en el marco del programa “Ojos en Alerta”, destinada a vecinos de los barrios Balumba y San Martín. La propuesta busca reforzar la prevención en seguridad y mejorar la respuesta ante emergencias mediante la participación activa de la comunidad.

El intendente Fabricio Díaz acompañó la actividad y destacó que esta iniciativa se suma al esquema de seguridad integral que desarrolla el municipio en adhesión a la Ley Provincial de Seguridad impulsada por el gobernador Martín Llaryora. El plan local incluye la implementación de Guardias Locales, la incorporación de móviles y la capacitación permanente del personal.

La jornada replicó la metodología aplicada previamente en los barrios Las Gemelas, Valenti y La Toma, con el objetivo de que cada vecino conozca el funcionamiento de esta herramienta.

“Ojos en Alerta” funciona a través de un número exclusivo de WhatsApp (3548 436237) donde los ciudadanos pueden enviar mensajes, audios, fotos, videos o su ubicación en tiempo real. Un operador recibe el reporte, evalúa la situación y da aviso inmediato a la guardia local o a las fuerzas de seguridad.

Este sistema, creado por Cristian Méndez, ya se aplica en distintas ciudades de Córdoba y otros países de América Latina. En Capilla del Monte, el propio Méndez brindó en abril las primeras capacitaciones, marcando el inicio de su implementación en la localidad.

Con esta iniciativa, el municipio busca consolidar un modelo de seguridad participativa y preventiva, en el que los vecinos sean protagonistas y estén en contacto directo con las autoridades para reducir riesgos y tiempos de respuesta.