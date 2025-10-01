Capilla del Monte impulsa el desarrollo turístico con un nuevo programa de consultoría

El programa ofrecerá un servicio de consultoría para comercios turísticos locales, con el acompañamiento de la Municipalidad, la Universidad Provincial de Córdoba y la Cámara de Turismo.

La Municipalidad de Capilla del Monte, junto a la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y la Cámara de Turismo local, anunciaron el lanzamiento del Proyecto Impulsa, una iniciativa que busca brindar asesoramiento y acompañamiento a comercios turísticos de la ciudad.

El encuentro se realizará este jueves 2 de octubre, a las 11 horas, en la Sala Poeta Lugones, y contará con la presentación formal de este servicio de consultoría pensado para fortalecer al sector privado y potenciar el desarrollo turístico local.

Con esta propuesta, se apunta a consolidar un espacio de capacitación y acompañamiento en estrategias de gestión, innovación y calidad de servicios, con el objetivo de mejorar la competitividad de Capilla del Monte como destino.