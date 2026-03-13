Capilla del Monte: hallan en Buenos Aires a un joven que estaba incomunicado por la pérdida del celular

La Policía informó que fue hallado en buen estado de salud un joven de 21 años de Capilla del Monte que era buscado por pedido de paradero. Según explicó, la falta de comunicación se debió al extravío de su teléfono celular.

Efectivos de la Policía de Córdoba lograron establecer contacto con Lautaro Reyes, de 21 años, con domicilio en Capilla del Monte, cuya búsqueda había sido solicitada por la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.

Según se informó, el joven fue localizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentra en buen estado de salud. Durante la comunicación, explicó que la falta de contacto con su familia se debió a la pérdida de su teléfono celular, lo que lo mantuvo incomunicado de manera involuntaria.

De acuerdo a los datos aportados, el último contacto del joven con su familia había sido una comunicación telefónica con su padre el 2 de marzo de 2026, cuando se encontraba en Buenos Aires, situación que motivó la preocupación de su entorno y el inicio de las actuaciones judiciales.

Tras confirmarse su ubicación y estado de salud, quedaron sin efecto las medidas vinculadas al pedido de paradero emitido este viernes por la Fiscalía interviniente.