Capilla del Monte garantiza la continuidad del servicio de cajero automático de Bancor

La Municipalidad de Capilla del Monte confirmó que el cajero automático de Bancor permanecerá en funcionamiento, luego de que el banco provincial anunciara su retiro y se planteara como alternativa que el municipio asuma los costos de mantenimiento del servicio.

La Municipalidad de Capilla del Monte informó que el cajero automático de Bancor se mantendrá operativo en la ciudad, tras haber sido notificada en los últimos días sobre la decisión de la entidad bancaria de retirar cajeros en distintas localidades de la provincia.

Frente a este escenario, a la gestión local se le propuso conservar el servicio mediante la asunción de los costos de mantenimiento. El intendente Fabricio Díaz señaló al respecto: “Quiero llevar tranquilidad a todos: el cajero automático se va a mantener en funcionamiento”, al confirmar que el Municipio decidió intervenir para evitar que la ciudad pierda este recurso.

El jefe municipal remarcó que “este servicio es esencial no solo para nuestros vecinos, sino también para los turistas que nos visitan y el movimiento económico local”, y subrayó que, ante situaciones de este tipo, “cuando está en juego el acceso a servicios básicos, la decisión es clara: el municipio está presente y acompaña a su comunidad”.

En la misma línea, Díaz destacó que “seguimos gestionando con responsabilidad, cuidando lo que funciona y defendiendo lo que Capilla del Monte necesita hoy y hacia adelante”, planteando la continuidad del cajero como parte de una política de resguardo de servicios clave para la vida cotidiana de la población.

Desde el Municipio indicaron que se continuará trabajando con Bancor y con los actores vinculados al sistema financiero para asegurar la prestación de servicios esenciales, considerando el impacto que tienen en la actividad turística, comercial y social de Capilla del Monte.