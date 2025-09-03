Capilla del Monte fue sede del Encuentro sobre Gestión de Riesgos e Incendios Forestales

Autoridades provinciales, intendentes y jefes comunales de Punilla participaron de una jornada organizada por el Ministerio de Seguridad de Córdoba para coordinar estrategias frente a los incendios forestales.

Con una importante participación de intendentes y jefes comunales de todo el departamento Punilla, se desarrolló en Capilla del Monte el Encuentro sobre Gestión de Riesgos Orientado a Incendios Forestales, organizado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba.

El evento tuvo lugar en el Salón de la Cultura y estuvo encabezado por los secretarios provinciales José Gualdoni (Seguridad) y Marcelo Zornada (Gestión de Riesgo), junto al intendente anfitrión Fabricio Díaz.

Experiencia local y apoyo provincial

En su intervención, Fabricio Díaz destacó la importancia de la cooperación intermunicipal y el apoyo provincial para enfrentar los incendios, remarcando que “estos espacios de diálogo y planificación conjunta son fundamentales. La problemática de los incendios no conoce de límites geográficos o políticos, por lo que nuestra respuesta debe ser coordinada y colaborativa entre los municipios”.

El jefe comunal reiteró además su agradecimiento al gobernador Martín Llaryora, señalando que su gestión no solo asumió responsabilidades durante los incendios que afectaron la región, sino también en la remediación posterior, acompañando a los vecinos que sufrieron pérdidas económicas.

Estrategias y coordinación institucional

Por su parte, José Gualdoni, secretario de Prevención y Coordinación Institucional, expuso las estrategias de prevención que se impulsan desde el Ministerio de Seguridad a cargo de Juan Pablo Quinteros. Subrayó la necesidad de “fortalecer los sistemas de alerta temprana y los protocolos de comunicación entre las comunas y la Provincia para una actuación rápida y eficaz”.

Gualdoni también puso en valor el avance de algunas localidades en el desarrollo de Guardias Locales de prevención, destacando a Capilla del Monte como una de las más comprometidas en este aspecto.

Cambio climático y cultura de la prevención

A su turno, el secretario Marcelo Zornada brindó un análisis técnico sobre los cambios en el comportamiento del fuego y recalcó la necesidad de entender la gestión del riesgo como política de Estado prioritaria.

“Nuestro objetivo es pasar de una cultura de la emergencia a una cultura de la prevención. La inversión en equipamiento y capacitación que nos provee el Gobierno Provincial es indispensable”, expresó.

Un compromiso compartido

El encuentro finalizó con un espacio de intercambio, en el que los jefes comunales compartieron las realidades de cada localidad, plantearon inquietudes y se comprometieron a acciones conjuntas. Todos coincidieron en la importancia de dar continuidad a estas instancias de trabajo, ratificando un fuerte compromiso entre Provincia y municipios de Punilla para proteger tanto a la ciudadanía como a los ecosistemas serranos, mediante una gestión profesional y colaborativa.