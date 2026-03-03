Capilla del Monte: Díaz asume en la Provincia y Arenas queda al frente del municipio

El intendente Fabricio Díaz solicitó licencia al Concejo Deliberante para incorporarse al Gobierno provincial tras una convocatoria del gobernador Martín Llaryora. La Intendencia quedó a cargo de Santiago Arenas, y el presidente del Concejo, Francisco Gramajo, le tomó juramento.

El intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, solicitó licencia al Concejo Deliberante para asumir como secretario de Estado en el Gobierno de la Provincia de Córdoba, luego de aceptar la propuesta formulada por el gobernador Martín Llaryora, según informó el municipio.

De acuerdo con la comunicación oficial, la decisión se enmarca en la convocatoria del mandatario provincial para integrar su equipo de gestión. Desde el Ejecutivo municipal señalaron que este nuevo rol representa un reconocimiento a la tarea desarrollada en la ciudad y a la relevancia institucional de Capilla del Monte en el contexto provincial.

Continuidad de la gestión

A partir de este cambio, la conducción del municipio quedó a cargo de Santiago Arenas, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno y tenía a su cargo el área de Obras y Servicios Públicos. Según lo establecido por la normativa vigente, asumió la Intendencia para garantizar la continuidad de la administración local.

En ese marco, el municipio informó que el presidente del Concejo Deliberante, Francisco Gramajo, fue el encargado de tomarle juramento al nuevo jefe municipal.

Desde el equipo de Gobierno indicaron que la transición busca llevar “tranquilidad” a la comunidad y remarcaron que la continuidad del proyecto se apoya en el rol que Arenas venía cumpliendo dentro del gabinete, con conocimiento directo de la gestión cotidiana y de las principales áreas operativas.

Asimismo, señalaron que se mantendrán las políticas públicas en marcha y el funcionamiento de las distintas áreas municipales, con el objetivo de sostener programas y obras iniciadas. También recordaron que los principales ejes de gestión habían sido expuestos por Díaz durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante realizada el domingo último.