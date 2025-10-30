Capilla del Monte: conversatorio y presentación del libro Diario de Malvinas, 77 días entre el miedo y el valor

El encuentro formó parte de los festejos por los 440 años del origen poblacional de Capilla del Monte. El veterano Jorge Racca compartió su experiencia y presentó su libro ante un auditorio colmado.

En el marco de la celebración de los 440 años del Origen Poblacional de Capilla del Monte, organizada por el Municipio y la Agrupación de Veteranos de Malvinas, se realizó el conversatorio y presentación del libro “Diario de Malvinas, 77 días entre el miedo y el valor”, escrito por el veterano Jorge Alberto Racca.

Durante el evento, el intendente Fabricio Díaz destacó que, luego de una charla con los veteranos de Malvinas, coincidieron en la importancia de rendir homenaje en el Día de Capilla. Además, subrayó “el valor y la necesidad, no solo para la localidad sino para la Argentina, de mantener viva la llama de la causa Malvinas”.

De ese encuentro surgió la invitación a Jorge Racca para presentar su obra. El intendente explicó que el libro fue “escrito por un joven de 18 años en un contexto muy especial: la guerra”, y que a través de sus páginas “podremos conocer qué sentían esos jóvenes y qué pasaba por su corazón mientras defendían las islas”.

Por su parte, el autor y veterano Jorge Alberto Racca recordó la arenga que recibieron antes de partir: “Bueno jovencitos, aprovechen a escribir lo que ustedes van a vivir, para que sus hijos y sus nietos conozcan esta página de la historia de la que ustedes van a formar parte”.

En el cierre, Díaz manifestó su orgullo por contar con la presencia de los veteranos en Capilla del Monte, quienes además participarán de las olimpíadas con actividades el sábado y domingo, y del desfile institucional del jueves en el marco de la celebración del origen poblacional.

Participaron del acto el equipo ejecutivo municipal, ediles del Concejo Deliberante, instituciones educativas e intermedias, distintos grupos de Veteranos de Malvinas y numerosos vecinos, que se acercaron para rendir homenaje a los veteranos y a los héroes caídos que quedaron en las islas.