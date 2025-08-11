Capilla del Monte: avanza la construcción de la sede regional de la Universidad Provincial

La educación universitaria generará un abanico de oportunidades formativas para las juventudes del Valle de Punilla y provincias vecinas. El nuevo edificio, que se levanta en zona céntrica, tendrá 1.347 metros cuadrados cubiertos.

Con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, avanza la construcción de la nueva Sede Regional Capilla del Monte de la Universidad Provincial, que jerarquizará la educación superior en el norte cordobés y fortalecerá el desarrollo socioproductivo de la región.

El edificio se ubica sobre calle Figueroa Alcorta al 700, a metros de la Plaza San Martín y del casco céntrico de la ciudad.

Los trabajos, que ya presentan un avance del 10%, se desarrollan conforme a los plazos previstos.

El edificio tendrá 1.347 metros cuadrados cubiertos, sobre un total de 3.931 metros cuadrados.

El edificio se desarrollará en una sola planta y contará con Dirección, Administración, Sala de Profesores, Preceptoría, Lactario, Cantina, Biblioteca, Aula Híbrida, Laboratorio Informático, Salón de Actos y aulas teóricas y prácticas.

El acta de inicio de obra fue firmada en febrero de este año, durante un acto realizado en Capilla del Monte por la vicegobernadora Myrian Prunotto y la rectora de la Universidad Provincial, Julia Oliva Cúneo.

“Esta sede, en conjunto con la Sede Regional Cruz del Eje, generará un polo científico y tecnológico universitario para el norte de la provincia”, expresó Oliva Cúneo.

Actualmente, la Universidad Provincial ofrece en la localidad las siguientes propuestas universitarias: