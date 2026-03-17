Capilla del Monte avanza en la compra de una nueva motoniveladora

El municipio incorporará maquinaria vial para mejorar el mantenimiento de calles y reforzar su sistema operativo.

El municipio de Capilla del Monte avanza en la adquisición de una nueva motoniveladora a través de un crédito otorgado por el Banco de Córdoba (Bancor), una inversión que permitirá fortalecer el sistema de mantenimiento de calles en la ciudad.

En este marco, el intendente de Capilla del Monte, Santiago Arenas, destacó la importancia de la incorporación de nuevo equipamiento para el funcionamiento del municipio. “La incorporación de esta motoniveladora es una inversión necesaria para mejorar la capacidad de respuesta del municipio y garantizar el mantenimiento de nuestras calles”, señaló.

Desde el gobierno local indicaron que la incorporación de este equipo responde a la necesidad de reforzar el parque de maquinaria vial, especialmente teniendo en cuenta el desgaste que presenta la motoniveladora actualmente propiedad del municipio. La máquina existente acusa el deterioro propio de los años de uso intensivo y, por estos días, no se encuentra operativa debido a que está siendo sometida a un service técnico integral para recuperar sus condiciones de funcionamiento.

Una tarea clave

En este contexto, la compra de la nueva maquinaria permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas de mantenimiento y reparación de calles, una tarea clave en una localidad serrana con una extensa red de caminos.

Una vez concretada la adquisición y finalizados los trabajos de mantenimiento del equipo actual, Capilla del Monte contará con dos motoniveladoras en funcionamiento. De esta manera, el municipio dispondrá de un sistema de trabajo duplicado que permitirá agilizar las tareas de conservación y mejora de la infraestructura vial urbana.